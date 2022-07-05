طريقة عمل الكبدة العجالي بالبصل والثوم.. «هتجهزيها في 10 دقائق فقط»                 

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع العديد من الأجزاء التي يجرى تناولها في الأضحية، يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الكبدة بأنواعها، وبشكل خاص التي يحصل عليها من العجول، إذ تعد طريقة عمل الكبدة العجالي بالبصل والثوم واحدة من الوصفات السهلة التي تقدمها الكثير من ربات البيوت.

وفي التقرير الآتي، نقدم لكل ربة منزل طريقة عمل الكبدة العجالي بالبصل والثوم، خلال 10 دقائق، وفق ما قدمه الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكبدة العجالي بالبصل والثوم

- مقادير طريقة عمل الكبدة العجالي بالبصل والثوم:

كبدة عجالي

عصير ليمون

فلفل أخضر

زعتر

ثوم

ملح

خل

فلفل

فلفل رومي حار

زيت

بصل

خطوات عمل الكبدة العجالي بالبصل والثوم

ابدأي طريقة عمل الكبدة العجالي بالبصل والثوم، بوضع الماء المغلي على النار، ومن ثم ضيفي إليه شرائح الكبدة، مع كمية قليلة من الخل، واتركيها حتى يتغير لونها.

يقطع كل من البصل والثوم إلى شرائح، ويجرى وضعهم في طاسة بها كمية من الزيت على النار، ويقلبوا جيدا.

ضيفي الفلفل الحار والأخضر وشرائح الكبدة، مع عصير الليمون والزعتر والفلفل والملح، واتركيها حتى تنضج.

طريقة عمل الكبدة البلدي

- المقادير:

كيلو من الكبدة البلدي الشرائح

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

2 ملعقة كبيرة من السمنة

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

خطوات عمل الكبدة البلدي

أحضري الطاسة واتركيها تسخن على النار، ومن ثم ضعي الكبدة مع الزيت أو السمنة.

في الخطوة التالية ضعي كل من الثوم المفروم مع الكمون والملح والفلفل الأسود، ثم تضاف إليهم البابريكا.

قلبيهم باستمرار حتى تمام النضج.

ارفعيها من على النار وقدميها مع الخبز أو الأرز حسب رغبتك.