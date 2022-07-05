طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم.. أحلى من المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفتة من الأطباق المهمة والشهية التي تلقى إقبالا كبيرا على تناولها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب اللحوم بأنواعها المختلفة، لذلك تعددت عمليات البحث مؤخرا، عن طريقة عملها بالخل والثوم.

ويستعرض «هن» في السطور التالية، خطوات طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

- المقادير:

أرز أبيض

لحمة مسلوقة

مرقة لحمة

خبز مقطع مكعبات صغيرة

زبدة

ثوم

عصير طماطم

ملح

خل

فلفل أسود

خطوات طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

ابدأي طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم، بسلق اللحمة مع الحبهان، والملح، والزنجبيل، وورق اللورا.

جهزي الأرز بتحضيره بالشكل المعتاد.

حمري الثوم في ملعقتين من الزبدة، ومن ثم ضيفي إليها ربع كوب من الخل، والملح، والفلفل، وعصير الطماطم، واتركيهم حتى تمام التسبيك.

قومي بتحمير الخبز المقطع في الزبدة حتى يتحمص.

تحمر اللحمة المسلوقة في الزبدة أيضا.

ضعي في الصينية طبقة من العيش المحمص والصلصة، ثم طبقة من الأرز، ثم الصلصة، ثم ترص اللحمة وتغطى بالصلصة، وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة على نار هادئة.

طريقة عمل فتة الباذنجان

- المقادير:

مكعبات باذنجان مقلي

أرز مسلوق أبيض

خبز شامي مقلي

فنجان من الطحينة

ملح

فلفل أسود

بهارات

ثوم مفروم

كوب من الصنوبر

صلصلة طماطم بالثوم

2 كوب من الزبادي

خطوات عمل فتة الباذنجان

تسخن الصلصة مع الثوم، ويضاف إليهم الباذنجان.

اخلطي صوص اللبن مع الثوم والطحينة والزبادي، ومن ثم الماء الساخن.

يدهن القالب بالصوص الأبيض ثم يوضع الخبز، مع قطع الباذنجان والأرز المسلوق وصلصة الطماطم.