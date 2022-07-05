تعرف على أبرز أنواع الإتيكيت.. لا تخالف هذه القواعد في الزفاف وأثناء الأكل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعرف الجميع أن الإتيكيت يوجه سلوكيات وآداب الأشخاص بشكل عام في التعامل مع مختلف الأشياء وكذلك الآخرين، لكن هناك بعض الأنواع الأساسية التي يجب التعرف عليها.

وعلى هذا النحو نستعرض في السطور الآتية، أبرز أنواع الإتيكيت حسب موقع ما ذكر موقع marketing العالمي.

ما هو الإتيكيت؟

الإتيكيت عبارة عن قواعد وأخلاق رسمية تعتبر مقدسة ومقبولة في المجتمع، ويجرى اتباعها في كل من الأوساط المهنية والاجتماعية.

أبرز أنواع الإتيكيت

وتتمثل أنواع الإتيكيت التي يجب على الأشخاص التعامل بها في التالي:

1- آداب الاجتماع

تعد آداب الاجتماع أبرز أنواع الإتيكيت، إذ يُعلم هذا النوع من الآداب الأنماط التي يجب على المرء أن يعطيها الأفضلية أثناء حضور الاجتماعات والندوات والأحداث المختلفة، كذلك المعايير والسلوك الذي يعتبره المجتمع مقبولا.

آداب الزفاف

تتمثل آداب الزفاف في ألا ينبغي على المرء أن يتأخر في الحضور، وأن يتصرف بحكمة، ولا يشرب الكثير من الكحوليات في الأعراس.

آداب الشركات

هذا النوع من الآداب يعلم الأفراد كيف يجب أن يتصرف الفرد في مكان عمله، ويحافظ على كرامته أمام الآخرين.

آداب دورة المياه

يشير هذا النوع من الآداب إلى القواعد التي يجب على الفرد اتباعها إذا كان يستخدم مراحيض عامة أو مكتبية.

آداب العمل

يعمل هذا النوع من الآداب كقوة توجيهية للمهنيين ويساعدهم في إجراء الصفقات التجارية بطريقة أخلاقية وفعالة.

آداب الطعام

يُعلم هذا النوع من الآداب الأفراد بالقواعد واللوائح المتعلقة بعاداتهم الغذائية، والتي تتمثل في عدم التحدث عندما يمتلئ الفم، توجيه الشكر للشخص الذي يقدم طعامك، إلى جانب عدم ترك المائدة حتى ينتهي الجميع من الأكل، وما إلى ذلك من بعض آداب تناول الطعام المهمة.

7- آداب استخدام الهاتف

هذا النوع من الآداب يعلم الأفراد كيف يجب أن يتصرفوا عند استخدام الهاتف، ومنها على سبيل المثال، كيف تتفاعل مع الآخرين، لا تضع شخصًا في الانتظار لفترة طويلة، تحية الشخص الآخر، الحفاظ على نبرة صوتك، إذ أن نبرة الصوت في المستوى المثالي هي من آداب الهاتف الأساسية التي يجب على الشخص دائمًا اتباعها.