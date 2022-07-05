عادة أسبوعية لـ عريس الإسماعيلية حرص عليها قبل وفاته.. «هتشفعله يوم الحساب»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مشاعر ممتزجة من الحزن والتعاطف شهدتهما مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد أن فارق عروسان الحياة وهما على أعتاب حياتهما الزوجية، وذلك بعد تعرضهما لحادث إثر انقلاب سيارة ملاكي بهما على طريق شرم الشيخ الدولي، خلال عودتهما من شهر العسل.

وسرعان ما بدأت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نعي الزوجين، كما تحولت الصفحة الخاصة بالعريس المتوفى عمرو عريبة، من حالة البهجة الشديدة الذي اعتاد على نشرها، إلى دفتر عزاء من أقاربه ومحبيه.

عادة أسبوعية لـ عريس إسماعيلية

ومع حالة الحزن المستمرة على عروسين الإسماعيلية، حرص العديد من نشطاء «فيس بوك» على إعادة نشر وتداول عدد من الفيديوهات الخاصة بالعريس عمرو، والتي كان ينشرها في كل يوم جمعة، ويقدم من خلالها محتويات دينية ومجتمعية مهمة، مع حرصه أيضا على نشرها والإشارة خلالها إلى الحساب الشخصي الخاص بعروسه «فاطمة»، كي يحصلان على الثواب معا.

وبتصفح الحساب الشخصي لعريس الإسماعيلية عبر موقع «فيس بوك»، تبين أنه اعتاد على نشر مقطع فيديو جديد بكل يوم جمعة، إذ كان يبدأ حديثه بعبارة: «كل جمعة وأنتوا طيبين»، وخلال تلك كان يتطرق للحديث عن بعض من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض الأمور والشؤون الدينية، بخلاف تقديمه للنصائح المهمة للمساعدة في الحفاظ على القيم المختلفة في المجتمع.

ومؤخرا، لاقت تلك الفيديوهات تفاعلا واسعا من قبل محبي عريس الإسماعيلية، الذين بادورا بتدوين التعليقات عليها، ما بين الدعاء له بالمغفرة وغيرها، فجاء من بينها: «ربنا يجعل كلامك في ميزان حسناتك»، «هتشفعلك إن شاء الله يوم الحساب»، «ربنا يغفرلك ويرحمك برحمته».

آخر كلمات عريس الإسماعيلية قبل وفاته

«دايما المسامحة سهلة، الصعوبة في استعادة المكانة»، تلك هي آخر الكلمات التي دونها «عمرو» عريس الإسماعيلية قبيل وفاته بساعات، وذلك في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»، والذي لاقى تفاعلا وتعاطفا واسعا من قبل محبيه حتى اللحظة.