الامارات | "صلي على النبي".. صاحب أغرب اسم بالعالم يكشف سر تسميته (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "صلي على النبي".. صاحب أغرب اسم بالعالم يكشف سر تسميته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال شخص مصري يدعى "صلي على النبي"، إن السبب الذي دفع والده لتسميته بهذا الاسم العظيم بأنه عندما كان مجندا بالجيش المصري كان له زميل مجند معه بنفس الكتيبة يحمل نفس الاسم، يعز عليه ولكنه استشهد، حيث إن والده منذ ذلك الحين قرر بأن يسمي نجله بنفس اسم زميله الشهيد الذى توفاه الله ليحي ذكراه مرة أخرى.

وأوضح أنه سعيد بتسمية والده له بهذا الاسم، قائلًا: "ده فضل من الله إن أنا اسمى كدة وأنا فرحان بـ اسمى ويا رب أكون من الصالحين".

وأضاف لموقع "القاهرة 24"، الذي قال أن الأسم الأغرب في العالم، أن اسمه بالكامل "صلي على النبي محمد إسماعيل"، مشيرًا إلى أن زميل والده كان اسمه صلى ولكن والده فضل أن يكمل الاسم ويجعله اسمًا مركبًا.

وأشار إلى أن اسمه كان سبب في تميزه عن الآخرين منذ طفولته بين زملائه، وأيضا جعله من العسكر المجندين المتميزين داخل مركز التدريب أثناء تأديته فترة الجيش، فقال:"كانوا بيندهولى ويقولولي يا صلي كنت مميز من ضمن 7000 عسكري".

وأوضح أنه كان يتعرض لكثير من المواقف الغريبة من ردود أفعال الجميع والدهشة التي كان يراها منهم عند سماعهم هذا الاسم، فقال: بس الناس بتحبنى وبييجوا يقولولي يا عم صلى انت اسمك حلو.

واختتم أن من أكثر المواقف المتعلقة بذهنه هو وقوفه بلجنة مرورية في يوم ما وعدم تصديق الضابط بحقيقة اسمه، قائلًا: خد البطاقة كشف عليها عشان يتأكد من اسمي.

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