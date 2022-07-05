الامارات | بعد 3 أشهر من زواجه.. انتحار عريس مصري بطلقات نارية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أشهر من زواجه.. انتحار عريس مصري بطلقات نارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة سوهاج في مصر، اليوم الثلاثاء، واقعة مفجعة ومحزنة، حيث أقبل عريس متزوج منذ 3 أشهر فقط تقريبًا، على إنهاء حياته والانتحار من خلال إطلاقه النار على نفسه من سلاح كان بحوزته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، بلاغًا من الأهالي ورد به أن هناك شابا لقي مصرعه بطلقات نارية داخل منزله الذي يقع في دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج إلى مكان الواقعة في مركز طما من أجل التأكد من صحة البلاغ وكشف كافة ملابسات الواقعة، حيث تبين بعد ذلك صحة الواقعة، ولقي الشاب الذي يدعى حسام البالغ من العمر 25 عامًا، مصرعه بطلقات نارية أنهى بها حياته.

واتضح من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية وسؤال شهود العيان في قريته التي تقع بمركز طما، أن هذا الشاب متزوج منذ 3 أشهر تقريبًا، وحالته النفسية مستقرة، ولا توجد أي خلافات بينه وبين عائلته أو المحيطين به.

وعلى الفور تم نقل جثة الشاب الضحية إلى مشرحة المستشفى المركزي، حيث تبين من خلال الفحص أنه جثته بها آثار طلقات نارية في الرقبة بسبب إطلاقه النيران على نفسه بسلاح كان بحوزته في منزله.

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