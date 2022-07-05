الامارات | حقيقة إغلاق تطبيق "تيك توك" في السعودية وحذفه نهائياً من متجري "أبل" و"أندرويد"

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إغلاق تطبيق "تيك توك" في السعودية وحذفه نهائياً من متجري "أبل" و"أندرويد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر تطبيق التيك توك من التطبيقات التي نالت انتشارًا كبيرًا في العالم منذ بداية ظهورها في عام 2018، ليصبح في عام 2020 من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا مما جعل الكثيرين يستغربون القرارات التي صدرت في الساعات الأخيرة عن إغلاقه في الكثير من الدول العربية والغربية ومنها المملكة العربية السعودية.

وفي السطور التالية سنتعرف إلى الطبيق وأهميته وخطورته وحقيقة الشائعات حول حذفه نهائياً وإغلاقه.

تداول رواد الشبكات الاجتماعية في بدايات شهر يوليو، خبر إغلاق تطبيق التيك توك من متاجر آبل وأندوريد العاملين تحت سلطة وسيطرة الولايات المتحدة الأميركية، وهذا بعد صدور تصريحات صحفية لمسؤول أميركي تحدث حول الخبر، كما تم تداول أخبار عبر السوشيال ميديا حول اغلاق التطبيق في السعودية بعد أن قام العديد من الناشطين بالمطالبة الملحة على منصة "تويتر" لحظر هذا التطبيق في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، وتعددت آراء الناس بين محبين لهذا التطبيق ومتابعين لما ينشر فيه ومعارضين كارهين لأسلوبه ومحتواه مع العلم بأنه قد حظي بانتشارٍ كبير في العالم في الآونة الأخيرة، إلا أن المطالبات بإغلاقه ما زالت مستمرة، لكن المملكة العربية السعودية لم تصرح عن أي قرار بخصوص حظر برنامج تيك توك حتى الأن على الرغم من أن العديد من الدول مؤخرًا قد قامت بحظره فيها.

"تيك توك" هو أحد منصات التواصل الاجتماعي الذي يتيح لمستخدميه نشر مقاطع فيديو قصيرة، وهو واحد من أهم التطبيقات التي انشئت من قبل المصممين، وهو عبارة عن خدمة شبكة صينية ويطلق عليها في الصين (Douyin)، يتم عبرها تبادل مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بمستخدمي هذا التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس الصينية".

يمكن استخدام التطبيق من خلال المراسلة وصنع مقاطع فيديو قصيرة بمختلف أنواعها ومحتوياتها، حيق تتراوح مدة الفيديو ما بين الثواني القليلة إلى 3 دقائق تقريبا، كما أن هذا التطبيق يمنح مستخدميه فرصة الربح بواسطة طرق البث المباشر، عقب إنتاج الأرباح الواضحة التي حددها مالك تطبيق "تيك توك"، والذي يشكل إحدى المواقع التي انتشرت بشكل لا يصدق في فترة زمنية قياسية، شهدت المتاجر الإلكترونية المختلفة مثل آبل وأندرويد عمليات تحميل هائلة ومكثفة بالملايين، وذلك لما يملكه هذا التطبيق من مزايا.

مخاطر تطبيق التيك توك

مع انتشار هذا التطبيق وتزايد عدد مستخدميه بشكل كبير قامت العديد من الإحصائيات والتي بينت بأن نسبة كبيرة من مستخدميه تتراوح أعمارهم بين 13 24 عامًا، مما زاد من خوف الآباء و الأمهات على تأثير برامج التواصل الاجتماعي السلبي على أبنائهم ومن فهمهم لأي محتوى خاطئ في هذا العمر الصغير، فقام تطبيق التيك توك في عام 2020 بإصدار العديد من القرارات التي تعتبر مساعدة للأهل في حماية أولادهم من أي تأثير سلبي حيث لا يسمح بتنزيل أي فيديو يخل بالآداب العامة، والعمل على مجموعة من الأدوات الجديدة والتي تدعى الرقابة الأبوية (FAMILY SAFETY MODE) الذي يسمح للأهل بوضع بعض القيود مثل الوضع المقيد الذي يمنع ظهور أي محتوى غير مناسب وإدارة وقت محدد للشاشة.

حقيقة إغلاق التيك توك من متجر ابل واندرويد

إلى هذه اللحظة لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن إغلاق تطبيق "تيك توك" من متجر "أبل" و"أندرويد"، ولكن يوجد أخبار متداولة حول إغلاقه في غضون الأيام المقبلة وبشكل محدد حتى تاريخ يوم 8 من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد وجود مطالبة من مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية لكل من شركتي جوجل و أبل بحذف تطبيق التيك توك من المتاجر حتى تاريخ 8 يوليو 2022م، كون أن التطبيق أداة مراقبة متطورة جدًا في يد الحكومة الصينية التي تهدف إلى الاستعلام حول بيانات المستخدمين.

ويعود سبب مطالبة مسؤول لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية برندن شركتي جوجل وأبل حذف تطبيق التيك توك الشهير من كافة متاجر تطبيقات أبل وأندوريد، وذلك لما يسببه هذا التطبيق من مخاوف كبيرة تتعلق بأمن الولايات المتحدة، حيث قال برندن أن هذا التطبيق يخضع للحكومة الصينية التي تعمل جاهدة على جمع بيانات المستخدمين الأميركيين، الأمر الذي شكل تهديد على أمن الولايات المتحدة، حيث سيتم استخدام تلك البيانات من قبل الصين لأهداف وأغراض غير مشروعة.

هل سيتم إغلاق تطبيق التيك توك نهائيًا؟

لا يوجد قرار صريح ورسمي حول إغلاق تطبيق التيك بشكل نهائي، حيث أن هذا التطبيق سيبقى متاح في المتاجر الإلكترونية الأخرى عدا متجر أبل ومتجر أندوريد، الذي صرح حول إزالة وحذف هذا التطبيق منها عقب صدور مطالبات أميركية بالإزالة بشكل قطعي وجدي، لذلك من المتوقع توفر هذا التطبيق على متجر أجهزة الهواوي، وكذلك يمكن تنزيل هذا تطبيق عن طريق المتاجر الإلكترونية المتوفرة على المتصفحات.

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