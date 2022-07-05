تحذيرات للحوامل من تناول لحم الضأن.. يسمح بأكل تلك الأجزاء فقط

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال أيام عيد الأضحى يقبل العديد من الأشخاص على تناول اللحوم بأنواعها المختلفة، وبشكل خاص لحم الضأن، لمذاقه المميز والشهي، لكن بدوره أصدر المركز القومي للبحوث، مؤخرا تحذيرات للنساء الحوامل من شأن تناول لحم الضأن، وذلك حتى لا يتعرضن لأي مشكلات صحية تؤثر عليهن وعلى الأجنة.

كما شدد «القومي للبحوث» على ضرورة الإكثار من أكل الوجبات المحتوية على ألياف بنسبة كبيرة، من بينها، الحبوب الكاملة والخضار، إذ تساعد على الوقاية من بعض الأمراض مثل عسر الهضم والانتفاخ ويجب عند استهلاك اللحوم أن تكون نسبتها صغيرة، وأن تكون مطبوخة مع الخضراوات مثل البصل والثوم والجزر، كما يجب عدم التركيز على أكلها طوال أيام عيد الأضحى.

مخاطر تناول لحم الضأن على الحوامل

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هن»، مخاطر تناول لحم الضأن على صحة النساء الحوامل والتي تؤثر بدورها أيضا على صحة الجنين وسلامته، والتي تتمثل في:

- التعرض لعسر الهضم.

- رفع نسبة اليوريك أسيد في الدم.

- حدوث مشكلات في الكلى.

- رفع نسبة الكوليسترول في الدم.

الأجزاء التي يجب على الحامل تناولها

كما كشفت خبيرة التغذية عن الأجزاء المسموح بتناولها للسيدات الحوامل من الخروف، ولكن مع الحرص الشديد في أكلها بكمية صغيرة، مع ضرورة تناول الخضروات وأطباق السلطة إلى جانبها، لأنها تساعد في خفض نسبة الدهون بالدم، وتتمثل تلك الأجزاء في:

- الرقبة.

- الفخذة مع إزالة الدهون، ويمكن تناولها بكمية لا تزيد عن 120 جراما.