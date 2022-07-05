الامارات | انتشار سلالة خطيرة من بكتيريا السالمونيلا في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سلالة خطيرة من بكتيريا السالمونيلا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلا عن تقارير حكومية العثور على سلالة خطيرة من بكتيريا السالمونيلا بشكل متزايد في منتجات اللحوم المصنعة في بريطانيا.

ووفقا للصحيفة، فقد أكدت وزارة الزراعة والبيئة البريطانية زيادة عدد الحالات المكتشفة التي تحوي بكتيريا السالمونيلا في منتجات اللحوم المصنعة.

وقالت مصدر في الوزارة الزراعة: "الوزارة قلقة بشأن زيادة انتشار السالمونيلا في جميع أنحاء أوروبا خلال العقد الماضي. وسيواصل المسؤولون مراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن السالمونيلا يمكن أن تكون خطرة في المقام الأول على حياة الرضع وكبار السن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن نحو 400 شخص في بريطانيا أصيبوا ببكتيريا السالمونيلا في عامي 2019 و2020.

وعثر في وقت سابق على بكتيريا السالمونيلا في مصنع شوكولاتة Wieze الذي يعد من أكبر مصانع الشوكولاتة في العالم.

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