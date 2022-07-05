آمبر هيرد تلتقي بجوني ديب سرا.. استعطاف أم محاولات للعودة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحدة من أشهر القضايا العالمية والتي لاقت إقبال واسع جدًا من كل الجماهير في العالم، وهي قضية جوني ديب وآمبر هيرد، القضية التي انتهت بفوز جوني ديب وتغريم آمبر هيرد بمبلغ مالي قدره 10 ملايين دولار، لتعود مرة أخرى إلى الساحة بعد انتشار أخبار بشأن لقاء آمبر هيرد بجوني ديب لتخفيض الغرامة المالية.

آمبر هيرد تقابل جوني ديب سريًا

ونشر موقع «Marca» الأمريكي، أن الممثلة الأمريكية آمبر هيرد طالبت بلقاء زوجها السابق جوني ديب وذلك من أجل تخفيض الغرامة المالية الواجب دفعها له، ملتمسة منه الاستعطاف وخفض التعويض المالي في لقاء خاص بعيد عن الأنظار.

ووفقًا لموقع «elnacional.cat» فإن الطرفيان لم يتوصلا إلى حل، إذ رفض «ديب» تخفيض الغرامة، مما دعا «آمبر» إلى الذهاب إلى فريق دفاعها، مطالبة منهم استئناف القضية ضد القرار الصادر من لجنة المحلفين.

ويذكر أن لجنة المحلفين الأمريكية قد حكمت على آمبر هيرد بدفع تعويض 10 ملايين دولار أمريكي و350 ألف دولار للممثل جوني ديب وذلك بعد قضية التشهير التي رفعها ديب على آمبر بعد تصريحاتها الأخيرة عنه وعن إساءة معاملته لها.

قضية جوني ديب وآمبر هيرد

القضية التي ظلت مستمرة لأسابيع متصدرة تريند في مواقع البحث، انتهت بتغريم آمبر هيرد بمبلغ 10 مليون دولار و350 ألف دولار مقابل أن يدفع جوني ديب مليوني دولار تعويضًا للممثلة الأمريكية، ولكن المحامي الخاص بآمبر هيرد كان قد صرح في تصريحات تليفزيونية بأن «هيرد» لا تمتلك هذا القدر من المال ولا تستطع دفعه لجوني ديب.

بينما أكدت هيئة المحلفين الأمريكية أنه إذا لم تدفع آمبر هيرد الغرامة، فعليها إعلان إفلاسها بشكل رسمي، وإذا أُعلن ذلك، فتذهب هيئة المحلفين لتحديد تركة الدائن وتحدد من خلالها المال الذي سيصبح تعويضًا لديب.

علاقة آمبر هيرد وجوني ديب

وتحاول آمبر هيرد فعل كل شيء بعد خسارتها أمام جوني ديب في تخفيض الغرامة المالية، إذ كانت قد صرحت في تصريحات تليفزيونية من قبل على قناة NBC، أنها ما زالت تحب جوني ديب وكانت تريد استمرار العلاقة معه وعدم الانفصال، إذ أنها فعلت الكثير من الأشياء لاستمرار العلاقة ولكن كانت بلا جدوى.

وكانت قد خرجت عن صمتها بعد خسارتها أمام ديب في تصريحات في برنامج «Today Show»، أنها وصلت لمعنى «الكراهية والنقد»، التي شهدتهما في صالة المحكمة خاصة بعد إصدار القرار ضدها من هيئة المحلفين، إذ أنها ترى أن هيئة المحلفين تأثروا بآراء الجماهير على السوشيال ميديا.