الامارات | مصر.. مدير يلغي صلاة عيد الأضحى و«الأوقاف» تتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مدير يلغي صلاة عيد الأضحى و«الأوقاف» تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الأوقاف المصرية إنهاء عمل مدير إدارة أوقاف مدينة شبين الكوم في المنوفية يحيى محمد عبد الخالق برغوث، بسبب تصريحاته عن إلغاء صلاة عيد الأضحى.

ووفقا للوزارة نسب للمسؤول تصريحات تخالف تعليمات وتوجيهات وزارة الأوقاف، بشأن تجهيز الساحات والمساجد الكبرى والجامعة لصلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن أنه تم إلغاء الصلاة في الساحات.

كما تمت إحالة مدير مديرية أوقاف المنوفية زكريا الخطيب للجنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، لمعرفة مدى مسؤوليته عما صدر من مدير إدارة شبين الكوم، مع تقصيره في عمله، وفقا لموقع «القاهرة 24».

وأكدت وزارة الأوقاف أنها وجهت جميع المديريات بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، وفق ترتيب كل مديرية، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد.

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