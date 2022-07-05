الامارات | 200 مفتاحا مزورا بحوزة سيدة مغربية

شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مفتاحا مزورا بحوزة سيدة مغربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الجهات الامنية المغربية في إقليم «اشتوكة آيت باها» المغربي، امرأة أربعينية وبحوزتها ما يزيد عن 200 مفتاح مزور لأبواب منازل، فضلا عن مبلغ مالي يقدر بنحو 20 ألف درهم مغربي.

وكشفت المصادر الامنية لموقع «هيسبريس» أن الموقوفة تعمد إلى ترصد قاطني المنازل في حيث تستعمل المفاتيح المزورة من أجل الولوج إلى مساكنهم والسطو على ما بداخلها، لا سيما الأموال والمجوهرات.

وأفضى التحقيق مع الموقوفة إلى الكشف عن هوية صانع مفاتيح يساعدها في أعمالها الإجرامية، فضلا عن شخص آخر تدع لديه المبالغ والمجوهرات المسروقة.



وبأمر من النيابة العامة، جرى وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار عرضهم على القضاء.

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