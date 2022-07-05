الامارات | مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص في المناخ ودرجات الحراة تسجيل مدن وأقاليم عربية اليوم الثلاثاء، أعلى 10 درجات حرارة في العالم.

وبحسب الموقع فقد بلغت درجة الحرارة 48.2 درجة مئوية في مدينة عين صالح الجزائرية، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، وتبعتها عدة مدن عربية من حيث الحرارة، على الشكل الآتي: "

أدرار (الجزائر): 47.8 درجة مئوية.

تيميمون (الجزائر): 47.6 درجة مئوية.

الجهراء (الكويت): 47.4 درجة مئوية.

الجولية - المنيعة حاليا ( الجزائر): 47.3 درجة مئوية.

بني عباس (الجزائر): 47.2 درجة مئوية.

الصليبية (الكويت): 47 درجة مئوية.

العبدلي (الكويت): 46.8 درجة مئوية.

عين التمر (العراق): 46.8 درجة مئوية.

الوفرة (الكويت): 46.8 درجة مئوية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news