الامارات | "وجهات دبي" تقدم عروضها المميزة في عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن "وجهات دبي" تقدم عروضها المميزة في عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد "وجهات دبي" لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجدول فعاليات مليء بأفضل عروض التسوق وتجارب المأكولات المتنوعة والأنشطة والعروض الفنية والترفيهية الممتعة والباقات الفندقية المميزة وذلك ضمن أجواء احتفالية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء ما يؤكد على مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم في كافة الأوقات.

وتحتفي جزيرة "بلوواترز" بعيد الأضحى بفعاليات مستوحاة من الثقافة الإماراتية حيث تستضيف مجموعة من العروض التراثية يوم السبت 9 يوليو الجاري في "ذا وارف" إلى جانب العروض الفنية المعاصرة وتجارب المأكولات الإماراتية الشهية لتعرف زوارها من حول العالم بالموروث الثقافي الغني للدولة.

و سيكون الأطفال على موعد مع أصدقائهم "مدهش ودانة" يوم 10 يوليو الجاري في "ذا وارف" إضافة إلى عروض المطاعم العالمية الشهيرة .. فيما تشكل "ذا أوتلت فيليدج" وجهة مثالية للإستعداد للعيد و انتقاء الأزياء المميزة من أشهر العلامات التجارية أو الإستمتاع بتجارب وعروض تسوق الأزياء بما ذلك الأزياء الراقية.

و يستقبل "سوق مدينة جميرا" زواره ليحتفي معهم بالعيد في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري بأسلوب إماراتي أصيل حيث تتزين الوجهة بلوحات الخط العربي الأنيق وتتردد في أروقتها أنغام العود والإيقاعات التراثية.

و تقدم الوجهة المصممة على شكل سوق عربي تقليدي مزيداً من أجواء البهجة والفرح من خلال عروض نسج السجاد الحية وفعالية التصور مع الصقور المتاحة للجميع .. كما تضم الوجهة المزيد من الملامح التراثية الإماراتية في زواياها مثل شِباكِ الصيد التي تروي قصة هذه المهنة وارتباط تاريخ الدولة بالبحر وثرواته.

وترحب "الخوانيج ووك" بزوارها بأجواء من المرح والبهجة في هذا العيد للاستمتاع بتجارب التسوق وقضاء أمتع الأوقات مع العائلة وتذوق أشهى الأطباق معهم وذلك ضمن أجواء احتفالية ممتعة..كما تقدم الوجهة لزوارها باقة من العروض الثقافية المتنوعة خلال يومي 9 و10 يوليو الجاري .

و بإمكان محبي التراث وعبق التاريخ الأصيل الذهاب إلى منطقة "السيف" لقضاء أمتع الأوقات في فترة العيد وتمزج الوجهة الأصالة مع الحداثة في تناغم فريد يجسد روعة المكان وذلك مع مجموعة متنوعة من تجارب التسوق والمأكولات الشهية.

وتعد "بوكس بارك" وجهة مفضلة للباحثين عن تجارب فريدة و تضم علامات تجارية ومفاهيم مبتكرة تقدم خيارات تسوق وتجارب مأكولات وأماكن ترفيهية لا مثيل لها تناسب جميع أفراد العائلة.

و يمكن لمستخدمي "تيكت"-برنامج مكافآت الفوري الوحيد والأسهل في الإمارات - كسب النقاط بسهولة عند إجراء عملية شراء من أي من العلامات التجارية الشريكة في البرنامج في "بلوواترز" و"الخوانيج ووك".

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