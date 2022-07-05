الامارات | الكاتب أحمد الرفاعي: أهدي جائزة «الشراع الفضي» إلى روح والدي ودولة الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب أحمد الرفاعي: أهدي جائزة «الشراع الفضي» إلى روح والدي ودولة الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه الكاتب الكويتي أحمد الرفاعي بالشكر إلى القائمين على مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بعد فوز المسلسل الاذاعي «شوق على السيف» بجائزة الشراع الفضي.

وصرح الرفاعي قائلا: في البداية أتوجه بالشكر للقائمين على المهرجان و الذي أتاح الفرصة للشباب أن يكون لهم مشاركة عبر الأعمال الفنية التي قاموا بها سواء في الاذاعة او التلفزيون وإعطاهم حقهم لاسيما وأن البعض يشعر بعدم الاهتمام والتركيز على المجال الاذاعي بيد أن المهرجان أبرز هذا الاهتمام ما تجلى من خلال فوز المسلسل بتلك الجائزة على الرغم من أن العمل كان في سنة 2018 ولكن هذه الاعمال لاتنسى وتؤخذ بعين الاعتبار.

وأضاف الرفاعي شعرت بفرحة وسعادة بعد أن تلقيت نبأ حصولي على جائزة الشراع الفضي وهذا أجمل إهداء من الممكن أن نحصل عليه ونقدمه الى بلدنا الحبيب الكويت وأيضا نرفع المجال الإذاعي الكويتي بين الدول الخليجية حتى نترك بصمة كما تعودنا من الأجيال السابقة بأن نحمل هذه الأمانة ونمضي كما سار السابقون بعد هذه الجائزة.

واختتم قائلا: أصبح لزاما علينا ان لانتوقف وتكون عندنا اعمال قادمة كبيرة وستبث عبر اثير محطات اذاعة الكويت ونتمنى ان تحوز على اعجاب المستمعين كما اود ان اهدي هذه الجائزة الى روح والدي الشهيد عبدالحميد الرفاعي والى دولة الكويت.

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