في فيديو نادر.. رجاء الجداوي تتحدث عن يوم ولادة ابنتها الوحيدة: روحت لوحدي

القاهرة - سمر حسين - ماما

فاجأتها آلام المخاض في الثانية فجرا من صباح يوم 30 يناير، إذ لم يكن اليوم المحدد للولادة، الذي كان متوقعا في منتصف فبراير، ولم تستطع أن تتحمل الآلام التي شعرت بها، فقررت اتخاذ خطوة سريعة واتجهت إلى المستشفى بمفردها، حتى تلد ابنتها سالمة معافاة، إذ كانت الفنانة رجاء الجداوي، متشوقة لرؤية طفلتها الوحيدة، التي ولدت قبل الأوان، وما أن رأتها حتى ضمتها لصدرها، وعاشت بين أحضانها حتى وافتها المنية قبل عامين في 2020.

الفنانة رجاء الجداوي، تحدثت في لقاء تلفزيوني قديم نادر لها عن كواليس ولادة ابنتها الوحيدة، أميرة مختار، من زوجها لاعب كرة القدم السابق، الذي كان لا يزال محفورا في ذاكرتها، ولم يغب عن بالها للحظات.

ولادة الفنانة رجاء الجداوي لابنتها

يتزامن اليوم 5 يوليو، الذكرى الثانية على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا قبل عامين، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، ويُقدم «هُن» لقطات من علاقتها بابنتها وحديثها عن الولادة في لقاء نادر لها.

تحدثت الفنانة رجاء الجداوي، عن يوم ولادة ابنتها الوحيدة أميرة مختار، في لقاء نادر لها، إذ قالت: «كان شعور غريب، كان في 30 يناير، في طوبة في عز الثلج، حسن جوزي لما ينام تصحيه بالمدافع، الدكتور قالي هتم الولادة يوم 16 فبراير، حسيت بمغص الساعة 2 الفجر، قولت لجوزي وديني المستشفى قالي خليكي للصبح».

كواليس ولادة ابنة رجاء الجداوي: كانت الفجر في عز التلج

رغم آلام الولادة المبكرة والمغص الشديد الذي عانت منه الفنانة رجاء الجداوي، إلا أنها قررت الذهاب للمستشفى بمفردها، حتى تلد ابنتها، إذ تابعت: «قررت أنزل وحطيت شال على كتافي ونزلت ركبت عربيتي وروحت المستشفى لوحدي، الفجر بيأذن وأميرة كانت بتتولد، كنت واخدة القرار إن في روح لازم تتولد سليمة ومعافاة، لحظة عمري ما هقدر أوصفها جابولي بني آدمه قد إزازة الكوكاكولا، فاتحة عين وقافلة التانية، ولابسة أكبر منها، قالولي دي بنتك، في اللحظة دي دخلت واحدة صاحبتي اسمها أميرة، قالتلي هتسميها إيه قولتلها مش عارفة، قالتلي سميها أميرة».