لماذا يدخل بعض الرضع الحضانة بعد الولادة القيصرية؟.. طبيب نسا وتوليد يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في نسبة الولادة القيصرية في مصر والوطن العربي، وذلك بسبب أنه الخيار الأسهل للأمهات، ولكن نلاحظ أنه بعدها يدخل أغلب الأطفال الحضانة، ولا تعلم الأمهات ما السبب وراء ذلك، وفي بعض الحالات قد يظل الابن في الحضانة لفترة قد تزيد عن يومين، فما هي أسباب دخول الرضع الحضانة بعد الولادة القيصرية؟.

أسباب دخول الأطفال الحضانة بعد الولادة القيصرية

عرض الدكتور، حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النسا والتوليد في القصر العيني، في برنامج «جروب الماميز» عن أسباب دخول الأطفال الحضانة بعد الولادة القيصرية، ومنها:

ـ أسباب تتعلق بالرئتين للجنين، لأنها تكون صغيرة الحجم ولم تكتمل، إذ إن الجنين وهو داخل الرحم كان حوله سائل يتنفس من خلاله، فعند خروجه للحياة يبدأ في تنفس الأكسجين ويخرج هذا السائل من داخله، لذلك فإن الرئة تحتوي على شعيرات هوائية تساعد على حفظ جسم الجنين بالسائل الموجود داخل الرحم، وبالتالي تنفس الجنين للأوكسجين.

ـ ولادة الطفل بدري عن ميعاده الطبيعي يؤدي إلى عدم تكوين هذا السائل في الرئة وبالتالي يحتاج إلى العناية والأكسجين الصناعي لاكتمال هذا السائل.

ـ في معظم حالات الولادة القيصرية، يكون حجم المولود صغير جدًا بسبب عدم اكتمال نموه، أو قد يكون حجمه كبير بسبب زيادة نسبة السائل من حوله في الرحم، لذلك يجب وضعه في الحضانة.

ـ عدم تحديد الوقت الدقيق للعدد المثالي للولادة والمقدر بـ40 أسبوع، فهذا يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الطفل وبالتالي وضعه في الحضانة.

ـ إصابة الأم بمرض سكر الحمل، يؤدي إلى وضع الطفل في الحضانة للاطمئنان على مستوى السكر في جسده.

ـ إصابة الطفل بعيوب خلقية.

ـ ارتفاع نسبة الصفرا عند الجنين.

ماذا بعد خروج الطفل من الحضانة؟

قدم موقع «مايو كلينك» الأمريكي الطبي، عدة نصائح للإجابة عن سؤال الأمهات بشأن ماذا بعد خروج الطفل من الحضانة؟، وهي كالتالي:

ـ الاطمئنان على تنفس الطفل بطريقة صحيحة، وذلك بسبب ضعف الرئتين عند الجنين، فإذا كان لا يتنفس بطريقة صحيحة عليك الذهاب إلى الطبيب على الفور

ـ بعد الطفل حديث الولادة عن الازدحام والتقبيل من الأخريين حتى لا يؤثر بالسلب على صحته لأن مناعة الأطفال تكون ضعيفة للغاية وقابلة للإصابة بأي ميكروبات.

ـ الحفاظ على نظافة الطفل ونظافة المكان الذي يعيش فيه.

ـ توازن درجة الحرارة في المكان الذي يعيش فيه فتكون دافئة في الشتاء ومناسبة في الصيف.