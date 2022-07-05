احذري مخاطر الولادة القيصرية دون داوع صحية.. «مشاكل في الرضاعة ونزيف محتمل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ الكثير من السيدات الحوامل إلى الولادة القيصرية، وذلك بسبب سهولتها في البداية معتمدة على البنج والجراحة، ولكن تتعدد الآراء في هذا الأمر بين مؤيد ومعارض، فهناك من يرى أنها أفضل بسبب عدم شعور الحامل بآلام الولادة، وهناك من يرى أنها مضرة بسبب ما ينتج عنها للأم بعد مرور الوقت، لذا سنعرض لكِ مخاطر الولادة القيصرية دون دواع صحية.

مخاطر الولادة القيصرية دواع صحية

تحدث الدكتور، حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النسا والتوليد في القصر العيني، في برنامج «جروب الماميز» عن مخاطر الولادة القيصرية، إذ أكد أن السبب في زيادة نسبة الولادة القيصرية في الفترة الأخيرة هو المعلومات الخاطئة المنتشرة عن الولادة الطبيعية، بأنها تؤدي إلى تغيير في جسم الأم، وأن السيدة إذا كانت تعاني من أي مرض يلجأ الدكتور إلى الولادة القيصرية لأنها الحل الأسهل.

كما أن هناك العديد من الأمهات اللاتي يلجأن إلى الولادة القيصرية بسبب الإحساس بالملل والإرهاق من شهور الحمل فتريد أن تختصر أسبوع أو اثنين قبل موعد الولادة الطبيعي، ولكنها لا تعلم المخاطر والنتائج السلبية المترتبة على هذا القرار، ومن مخاطر الولادة القيصرية دواع صحية:

ـ تؤدي الولادة القيصرية إلى وجود جرح دائم في بطن الأم، لأنها عملية جراحية في النهاية.

ـ مشاكل المشيمة المتقدمة والمشيمة الملتصقة في جدار الرحم تؤدي إلى النزيف ومشاكل عديدة في الرحم قد تصل إلى استئصال الرحم.

ـ حدوث التهابات في منطقة الجرح في البطن.

ـ الشعور بالألم بعد مرور فترة طويلة بسبب طبقات البطن التي تنكمش.

ـ قد يؤدي إلى حدوث نزيف للدم والاحتياج إلى التبرع بالدم من شخص آخر.

ـ حدوث مشاكل في الرضاعة الطبيعية بسبب ضعف الأم بعد الولادة القيصرية.

ـ حاجة الأم إلى الراحة الطويلة قد تصل إلى أسبوعين في السرير على عكس الولادة الطبيعية التي يمكنك الوقوف وإتمام أعمال المنزل بعد الولادة بساعات قليلة.

ـ صعوبة التبول.

ما مخاطر الولادة الطبيعية بعد القيصرية؟

أجاب الدكتور، حسام الشنوفي، على تساؤل ما مخاطر الولادة الطبيعية بعد القيصرية؟ حيث أن هناك رأي شائع وعبارة متداولة بين الأمهات وهي أن إذا ولدت الأم أول مرة ولادة قيصرية، فإن باقي الأولاد سيولدون عن طريق ولادة قيصرية أيضًا، ولكن هذا يحدث فقط في حالة الولادة القيصرية الاضطرارية، فإذا كانت الأم تلد ولادة طبيعية ولكن حدث لها مشكلة أثرت في مسار الولادة ونقلتها إلى حالة الولادة القيصرية، فلا يجب أن تلد طبيعي مرة أخرى وذلك لأن هكذا يكون هناك مشكلة في منطقة الحوض لديها، وفي حديثه عن مخاطر الولادة الطبيعية بعد القيصرية، حددها في نقاط وهي:

ـ وجود جرح الولادة القيصرية سيؤدي إلى عدم تحمل الأم لآلام الولادة الطبيعية وقد يؤدي إلى فتح الجرح مرة أخرى.

ـ لا يجب على الأم الولادة الطبيعية بعد القيصرية إذا كانت المدة بين الولدة والثانية قصيرة.

ـ قد تؤدي إلى تضرر دماغ الجنين بسبب قلة الأوكسجين، وذلك لأن الولادة الطبيعية ستأخذ وقت أطول من الطبيعي مع الأم التي قد ولدت قيصري من قبل بسبب عدم تحملها للآلام.