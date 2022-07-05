في ذكرى رحيلها.. لقاء نادر لـ رجاء الجداوي تكشف فيه علاقتها بـ تحية كاريوكا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

«الخالة والدة»، مثل ينطبق على علاقة الفنانة تحية كاريوكا، وابنة شقيقتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي قررت التكفل بها وانتقالها للعيش معها منذ السنوات الأولى لها بالحياة، إذ غيرت أسلوب حياتها وكانت سببا في تعلمها 3 لغات، وكانت تتعامل معها كما لو كانت ابنتها التي ولدتها، إذ كانت تمشي بمبدأ الثواب والعقاب معها، لكن دبت الخلافات بينهن، ما جعل الأخيرة تقرر العودة للعيش بين أحضان والدتها وتترك خالتها.

يتزامن اليوم 5 يوليو، مع ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوي، الثانية التي رحلت عن عالمنا قبل عامين في 2020.

الفنانة رجاء الجداوي، كانت تحدثت عن كواليس العلاقة التي جمعتها بخالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، ويُقدم «هُن» لقطات من حياة الثنائي، خلال السطور التالية.

منذ أن كانت رجاء الجداوي، بعمر الـ3 أعوام، انتقلت للعيش رفقة خالتها الفنانة تحية كاريوكا، التي احتضنتها ووفرت لها كُل سُبل الحياة المستقرة الهادئة، والتعليم بمختلف أشكاله، بعد انفصال والدي الأولى، إذ عملت الخالة على تعويض ابنة شقيقتها والحرص على أن تكون ذات شأن في المجتمع، والتي قالت عنها رجاء: «وفرتلي مربية خاصة، عيشت معاها حياة جميلة، اهتمت بتربيتي وتعليمي».

تعليم على أعلى مستوى

اهتمت الخالة بضرورة تلقي ابنة شقيقتها وتعلمها مختلف اللغات، إذ حرصت على إحضار عدة مدرسين لها لتعليمها اللغات المختلفة على أصولها، إذ قالت: «قررت أنها تعلمني اللغات وأتعلمت الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، قررت تتبناني وتتولى تربيتي أنا وأخويا فاروق، خاصة أنها مخلفتش».

عقاب رادع بسبب الكذب

بعد بلوغ رجاء الجداوي، عامها الـ14، قررت العودة للعيش بين أحضان والدتها، وفيما يخص أشهر المواقف التي ظلت محفورة في ذاكرتها من أيام طفولتها التي جمعتها بخالتها، قالت: «كانت بتحذرني من الكذب، وفي مرة كذبت عليها علشان أهرب من المدرسة، عرفت بالصدفة من خلال المسؤولين في المدرسة، وكان عقابي منعي من الخروج لمدة سنة دراسية كاملة».

رجاء الجداوي: خالتي كانت حنينة

وخلال استضافتها في لقاء نادر آخر قديم لها، تحدثت عن كواليس علاقتها بخالتها تحية كاريوكا، إذ قالت: «خالتي كانت الكرم والحنان والاحتواء كانت هي الإيد اللي بتطبطب على كل فرد في العيلة، وكل محتاج كانت عنيفة وصريحة وحنونة وصارمة، ولو قالت رأي وعلى رقبتها هتعمله، كانت كريمة لحد البذخ في وقت مكنش عندها، لما تحبك تحب أوي، ليها قلبات، كانت برج الحوت، لكن كانت بتنزل على مفيش، تحب الفقير وتحس بيه، كانت تاخدني معاها الموالد، وفاكرة كانت عاملة خيمة لمولد السيدة نفيسة وبتأكل الناس، قالت لي اقعدي على الأرض وقطعي العيش، تقعد على الطبلية تبقى زيها زيهم، تقعد في قصر، تبقى شبههم في الرقي والتعامل».

وفيما تلقته من خالتها الفنانة تحية كاريوكا، قالت رجاء الجداوي: «أتعلمت منها الكرم يا ريت أوصل للي هي وصلت له، ربنا كرمها بنهاية جميلة، خالتي ماتت بصورة حلوة أوي، قولت لو حد عايز يعمل قصة حياتها يتعمل مسلسل طويل بأكتر من بطلة».