الامارات | مرض خطير سببه البكتيريا في مكيفات الهواء

شكرا لقرائتكم خبر عن مرض خطير سببه البكتيريا في مكيفات الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الطبيبة الروسية أولغا بيريفالوفا عن ضرورة تنظيف مكيف الهواء بصورة دورية لتجنب الإصابة بمرض خطير.

و أكدت في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن هناك بكتيريا خطيرة تتكاثر في مرشحات أجهزة تكييف الهواء أي أن مكيفات الهواء القديمة يمكن أن تصبح مكانا مثاليا لتكاثر البكتيريا المرضية. واستخدام هذه المكيفات يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بداء الفيالقة (حمى الفيلق) المعدي، الذي يشبه مرض التهاب الأجزاء العليا من الجهاز التنفسي، وأحيانا يسبب التهابا رئويا حادا.

وتقول، "يعتقد الأشخاص الذين طوال فترة الصيف يتواجدون في مكاتب مكيفة، أنهم يعطسون ويسعلون، بسبب إصابتهم بفيروسات دولابية أو حتى متحور "أوميكرون" ولكن في الواقع إن البيئة داخل مرشحات مكيف الهواء هي رطبة ودافئة، ملائمة جدا لتكاثر بكتيريا Legionella" أي أن المكيفات التي لا تنظف بين فترة وأخرى تطلق هواء مشبعا بهذه البكتيريا التي تسبب انتشار داء الفيالقة صيفا".

و أضافت أن أفضل طريقة للوقاية من هذا الداء، هي تنظيف مرشحات مكيف الهواء بصورة منتظمة دائما .

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