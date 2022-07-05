الحزب الاشتراكي الألماني: العنف ضد المرأة في كل الدول وتزايد بسبب كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال حسين خضر، نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الألماني، إن العنف ضد المرأة أمر مرفوض وموجود في كل دول العالم، لافتا إلى أن ألمانيا تحاول مواجهة تلك المشكلة عن طريق المكاشفة، خاصة في تزايد قضايا العنف خلال أزمة كورونا، نظرا للظروف الاجتماعية التي مر بها السكان ومنها خسارة بعض الوظائف وتواجد الأسر في المنازل لوقت أطول، ما زاد المشاكل الأسرية.

الثقافة العربية كانت في الماضي تكرم المرأة

وأوضح «خضر»، في مداخلة لبرنامج «مساء dmc»، والمذاع على فضائية «DMC» أن الثقافة العربية كانت في الماضي تكرم المرأة وهو ما نجده مذكورا في التاريخ، وأن وقائع العنف تتنوع بين عنف ضد المرأة وضد الرجل أيضا، ولكن النوع الثاني لا يظهر بوضوح لأن الكثيرين يخجلون من عرض مشكلاتهم.

العنف ضد المرأة موجود في كل دول العالم

وأشار «خضر»، إلى أن العنف ضد المرأة موجود في كل دول العالم، منذ زمن بعيد وظهر في الفترة الأخيرة بشكل أكبر، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة مرفوض لأن المرأة التي تعيش في عنف لا يمكن أن تنشئ أسرة سلمية وسوية وقادرة على التعايش، مشيرا إلى أن قضايا العنف جاءت لأسباب تتعلق بتناول المخدرات أو الانفصال بين الزوجية وغيرها من الأمور.

وأكد حسين خضر، نائب رئيس أمانة الهجرة بالحزب الاشتراكي الألماني، أن المرأة مظلومة لعدم تمثيلها في المجتمع بالنسبة التي تعكس عددها في المجتمع مثل التمثيل البرلماني والمناصب القيادية المؤدية لصناعة القرار.