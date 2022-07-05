اختاري الفستان الأبيض لعيد الأضحى.. مناسب للصيف والخروجات «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتزامن عيد الأضحى المبارك مع الصيف في بداية شهر يوليو للعام الحالي، ولذلك فإن اختيار ملابس فاتحة مناسبة هو أفضل ما يمكن ارتداؤه في العيد، وكذلك الفساتين البيضاء الفضفاضة بحسب خبيرة الأزياء والستايلست ألكساندرا شولمان لحصيفة ديلي ميل البريطانية، وقالت إنه مناسب لموسم الورود وأشعة الشمس والأمسيات الطويلة والعطلات، والأعياد.

الفساتين البيضاء للعيد

تقول ألكسندرا شولمان إن الفساتين البيضاء تأتي في مجموعة هائلة من الاستايلات، فهي تمثل كل شيء من السحر، فالفستان الأبيض هو أفضل لباس في الصيف، فلا عجب أن المتاجر مكتظة بها.

وهناك مجموعة هائلة من الاستايلات المتاحة ما يعني أن هناك خيارات كثيرة لكل الفتيات بمختلف أشكال الجسم والطول، وتتنوع الفساتين البيضاء من فستان القميص مع جو من الأناقة والرائعة والأناقة للمدينة إلى تلك الستايلات المختلفة للبحر والخروجات والكرانيش، بمختلف الاطوال كذلك.

لدينا جميعًا لباسنا الأبيض المثالي، ورؤيتنا لأنفسنا تتجول خلال الصيف، سواء كان ذلك بمثابة فستان إيطالي من الدانتيل الأبيض على طراز دولتشي آند غابانا ومُزود بحقيبة بورتوفينو أو شيء آخر من براند فيكتوريانا.

ويعتبر الفستان لأبيض هو الرفيق في الإجازة الأكثر سواء كان فستان مصنوع من القطن الأبيض بدون ياقة بأكمام ثلاثة أرباع أو غيرها من الأشكال المختلفة.

تليق تلك الفساتين أيضا بالمحجبات وغير المحجبات، وبينها المحتشم والمقفول الذي يليق بالبحر، ومعظم حفلات الساحل الشمالي في هذا الوقت تحتاج لباسا ابيض.

الفستان القميص المفتوح الأأوفرسايز واحد من أكثر الفساتين شيوعا، وكذلك الاوفشولدرز، والكات، وكذلك الواسعة بأكمام وكشكشات وتنورة واسعة وكرانيش، وهناك أنواع أقمشة مختلفة كذلك سواء كتان أو قطن، أو ستان و دانتيل فاختيار اللون الأبيض سوف يضفي سحره على كل الستايلات الاخرى وكذلك الأقمشة الأخرى.