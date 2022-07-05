طريقة عمل طبق البوزلوف.. وصفة جديدة لأكلات عيد الأضحى من المطبخ الجزائري

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب دخول عيد الأضحى المبارك، تبحث كل الأمهات عن أكلات جديدة ومختلفة للحمة الأضحية كي تستغلها، بداية من رأس الأضحية ووصولًا إلى الأرجل، ولذلك تبحث عن هذه الأكلات المختلفة في المطبخ العربي باختلاف البلد، واستغلالًا للحمة رأس الخروف، سنقدم لكِ طريقة عمل طبق البوزلوف.

طريقة عمل طبق البوزلوف

البوزلوف هو الاسم الشائع لرأس الخروف في دولة الجزائر، يُقدم بطرق عديدة ومختلفة ولكن يجب تنظيفه جيدًا قبل طهيه، لذا يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل طبق البوزلوف أكلة جديدة لعيد الأضحى.

المكونات

ـ رأس خروف نظيف

ـ ورق لورا

ـ ملح

ـ عود من الزعتر الأخضر

ـ بصلة صغيرة

ـ فص من الثوم

ـ رشة من الفلفل الأسود

ـ رشة من الكمون

مكونات الصلصة:

ـ أربعة فصوص من الثوم المهروس

ـ بقدونس مفروم

ـ رشة من الفلفل الأسود والكمون

كوبان من صلصة البوريون

ـ كوب من الزيتون الأخضر المخلي

طريقة عمل طبق البوزلوف

أولًا: في حلة كبيرة ضعي رأس الخروف مع البصلة والزعتر وورق اللورا والملح والفلفل الأسود والكمون والثوم وعليها الماء واتركيهم حتى الغليان وحتى ينضج، ثم افصلي اللحم عن العظم واتركيه جانبًا.

ثانيًا: جهزي الصلصة: ضعي في بولة فصوص الثوم المهروس على رشة الفلفل الأسود والكمون وصلصة البوريون والزيتون الأخضر المخلي وقلبيهم جيدًا ثم ضيفي الخليط السابق إلى لحم الخروف الناضج وضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

ثالثًا: اخرجي لحم الخروف من الثلاجة وضعيها في صينية وعليها القليل من ماء السلق وضعيه في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي وارفعيه من الفرن وضعيه في طبق التقديم.

طريقة عمل طبق بوزلوف بصلصة الطماطم

يقدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل طبق بوزلوف بصلصة الطماطم.

المقادير

ـ رأس خروف منظف جيداً

ـ بصلة كبيرة

ـ خمسة فصوص من الثوم

ـ ثلاث ملاعق صغيرة من الكزبرة المطحونة

ـ ملعقة صغيرة من اليانسون

ـ ملعقة كبيرة من الكمون

ـ طماطم مفرومة

ـ كزبرة طازجة المفرومة

ـ رشة من الملح والفلفل الأسود

ـ ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت

مكونات الصلصة:

ـ أربع ملاعق كبيرة من الزيت

ـ بصلة مقطعة إلى شرائح

ـ الطماطم المفرومة

ـ كيلو من البطاطس المقطعة إلى شرائح متوسطة السماكة ومحمرة

ـ رشة من الملح والفلفل الأسود

ـ بقدونس مفروم

طريقة عمل طبق بوزلوف بصلصة الطماطم

أولًا: في حلة بها ماء على النار ضعي رأس الخروف واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تظهر رغاوي على الماء، ثم ارفعي رأس الخروف واغسليها بالماء جيدًا.

ثانيًا: ضعي في حلة كبيرة الزيت وعليه البصلة والثوم والكزبرة واليانسون والكمون والملح والفلفل الأسود والطماطم وقلبيهم جيدًا ثم ضيفي رأس الخروف وعليها القليل من الماء واتركيها حتى تنضج ثم افصلي العظم عن اللحم.

ثالثًا: تحضير الصلصة: في طاسة ساخنة على النار ضعي الزيت وعليه البصل حتى يذبل ثم ضيفي الطماطم والملح والفلفل الأسود واتركيها حتى تصبح صلصة مسبكة.

رابعًا: في صينية كبيرة ادهنيها بالزيت وضعي بها طبقة من البطاطس وعليها اللحم ثم الصلصة ثم طبقة ثانية من البطاطس والصلصة وضعي عليها البقدونس واتركيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ثم ارفعيها من الفرن وضعيها في طبق التقديم.