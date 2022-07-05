الطريقة الصحيحة لتخزين الخضروات والفاكهة في فترة العيد.. «متحطيهمش مع بعض»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عيد الأضحى المبارك على الأبواب، هذه المناسبة السعيدة التي تأتي مرة واحدة في السنة يلجأ الأفراد إلى السفر في هذه الفترة لتقضية الإجازة مع العائلة والأصدقاء، وهذا ما يفعله غالبية التجار، لذلك تسعى كل أم إلى تخزين الخضروات والفاكهة حتى تستفيد منها وقت الحاجة، ولذلك نقدم لكِ الطريقة الصحيحة لتخزين الخضروات والفاكهة في فترة العيد.

الطريقة الصحيحة لتخزين الخضروات والفاكهة في فترة العيد

عرضت الشيف، هالة فهمي، الطريقة الصحيحة لتخزين الخضروات والفاكهة في فترة العيد، حيث إن الفاكهة لا يجب أن تضع كما هي في الفريزر، هذا سيؤدي إلى تلفها وتعرضها إلى الذبلان، لذلك على كل أم إجراء هذه الخطوات قبل تخزين الفاكهة في الفريزر وهي:

ـ تفريغ الفاكهة من البذر ثم تقطيعها إلى نصفين.

ـ في حلة ساخنة على النار تحتوي على الماء ضعي كوبين من السكر وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ـ ضعي الخوخ واتركي يأخذ غلوة واحدة وارفعيه من على النار.

ـ في كيس أو برطمان ضعي الخوخ والماء الموجودة في الحلة ثم اتركيه حتى يبرد وضعيه في الفريزر.

ـ افعلي هذه الخطوات عند حفظ الفاكهة في الفريزر لتستمتعي بها سواء كعصير أو تناولها ككمبوت.

ـ عند تخزين الخضروات الورقية مثل ورق العنب، عليك إما وضع ورق العنب كما هو من دون غسله حتى لا يذبل، أو اسلقي ورق العنب وضعيه في برطمان داخل محلول ماء السلق الخاص به.

ـ تخزين الخضروات مثل الطماطم والخيار، في علبة ضعي فوطة نظيفة ورصي عليها نوع الخضروات التي تريدين تخزينه ثم غطيه بالفوطة، كرري هذه الخطوة مع كافة الخضروات وضعيها في الفريزر، تساعد هذه الطريقة على حفظ الخضروات لمدة أطول.

نصائح عند تخزين الخضروات والفاكهة

كما عرض موقع «Bright Side» الأمريكي، عدة نصائح عند اتباع طريقة تخزين الخضروات يجب وضعها في الاعتبار، حيث إن هناك بعض الخضروات والفاكهة لا يجب وضعها مع بعضها البعض حتى لا تتعرض إلى الذبلان، وهذه الخضروات والفاكهة هي:

ـ الخيار والطماطم؛ على الرغم من تناسق هذين الاثنين سويًا، إلا أنه يجب فصلهما عن بعضها البعض حتى لا يحدث لهما ذبلان، حيث إن الأفضل للخيار هو الثلاجة أما الأفضل للطماطم هي المطبخ والهواء الطلق.

ـ البصل والبطاطس؛ البصل من الخضروات المعروف عنه أنه سريع الامتصاص إلى الرطوبة، أما البطاطس فهي تنتج رطوبة، لذلك لا يجب وضعهما سويًا حتى لا تظهر التزرعات على البصل.

ـ التوت والفراولة؛ إذا كان لديك فراولة غير ناضجة يمكنك وضعها مع التوت حتى تنضج، وذلك لأن التوت ينتج غاز الإيثيلين الذي يتسبب في سرعة نضج الخضروات والفاكهة.

ـ العنب والفواكة الأخرى؛ العنب من أكثر الفواكه حساسية وتعرض للذبلان بصورة سريعة، لذلك يفضل عدم تخزينه مع أي فاكهة أخرى لأن أيضًا يلتقط الروائح بسرعة كبيرة مما يغير من رائحته الأصلية.