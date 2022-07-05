عارضة أزياء تتعرض لموقف مثير للاشمئزاز داخل سيارتها.. شعرت بالصدمة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بحالة من الاستياء الشديد عبَّرت عارضة أزياء عن غضبها الشديد بسبب بعض العفن الذي وجدته داخل سيارتها الخاصة، وهو ما كشفت عن تفاصيله عبر مقطع فيديو على منصة الفيديوهات «تيك توك»، والذي لاقى تفاعلا واسعا من قبل متابعيها.

تفاصيل فيديو عارضة الأزياء

وشاركت عارضة الأزياء العالمية وسيدة الأعمال التي تدعى جيس ديفيس، مجموعة من لقطات على TikTok من داخل سيارتها بعد أن تركتها لأسابيع دون قيادتها، لتفاجأ بوجود عفن أبيض غطى عجلة القيادة والمقعد الخاص بالسائق، وذلك حسب ما كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وسرعان ما شعرت عارضة الأزياء بصدمة بالغة عندما اكتشفت أن العفن قد نما في جميع أنحاء سيارتها من الداخل بعد عدم قيادتها لها لمدة ثلاثة أسابيع فقط.

وقالت «ديفيس» خلال الفيديو: «لا أصدق أن هذا قد حدث، فأنا لم أقود سيارتي منذ ثلاثة أسابيع وعندما ذهبنا لفتحها اليوم وجدنا هذا العفن».

محاولات لمعرفة حقيقة ظهور العفن

وسرعان ما فتحت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال باب التساؤلات أمام متابعيها حول سبب ظهور هذا العفن، موضحة أنه عبارة عن مادة باهتة باللون الأبيض، وحاولت الوصول لسبب حدوث الأمر المثير للاشمئزاز، مستطردة: «في البداية اعتقدت أن حيوانًا أو ثعبانًا قد وجد طريقه إلى الداخل، لكنني صدمت أكثر عندما رأيت ما حدث بالفعل».

وسرعان ما تفاعل العديد من المتابعين مع تساؤل جيس ديفيس، إذ جاء الاعتقاد الأكبر حول أنه الطقس الأكثر رطوبة قد يتفاعل مع الرطوبة داخل السيارة مكونا هذا العفن الضخم.