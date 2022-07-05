الامارات | رحلات على متن الحافلة الثقافية.. بين أبوظبي ودبي والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات على متن الحافلة الثقافية.. بين أبوظبي ودبي والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معرض421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي الذي يُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، ويسعى لإبراز وتنمية المواهب في المنطقة، عن برنامجه الصيفي لهذا العام، والذي يتضمن ورش عمل للأطفال واليافعين، ورحلات على متن الحافلة الثقافية للتعمق في عالم الفن في دبي والشارقة، بالإضافة إلى الحوارات المجانية لممارسين مبدعين في الإمارات تنظّم عبر الإنترنت. كما يتضمن البرنامج نادياً صيفياً يمتد على مدى خمسة أيام بالشراكة مع استوديو سي إي أو، وميك، وإيرلي ستارترز، وعروض أفلام احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية. ويستمر البرنامج الصيفي لمعرض421 الذي انطلق في الأول من يوليو الجاري حتى 30 سبتمبر المقبل.

وقال المدير العام لمعرض421، فيصل الحسن: «لدينا برنامج غني هذا الصيف للكبار والصغار، إذ أردنا أن نركز أكثر على المشهد الفني في دولة الإمارات، لذا حرصنا على وضع برنامج شيق للحافلة الثقافية. كما أننا نظمنا العديد من ورش العمل التي تستهدف الأطفال والناشئة، لتعريفهم أكثر بالفنون في دولة الإمارات، ومساعدتهم على استكشاف قدراتهم الإبداعية».

وأضاف «يتضمن برنامجنا حوارات غنية تستضيف فنانين للحديث عن ممارستهم الفنية، وتجمع بين من يمتلكون اهتمامات متشابهة. وحرصنا أيضاً هذا العام على تنظيم فعاليات تساعد أفراد المجتمع على التعرف إلى بعضهم البعض وتنمية مهاراتهم المهنية. ولابد لنا أن نحتفل هذا العام بيوم المرأة الإماراتية من خلال تسليط الضوء على إسهاماتها في مجال صناعة الأفلام والإخراج. ونتطلع إلى أن نكون وجهة ممتعة ومفيدة لأصدقائنا ومجتمعنا هذا الصيف، خصوصاً أننا نستضيف معرضين مهمين في هذه الأثناء، وأدعو الجميع لاستكشاف برنامجنا الصيفي والاستمتاع بوقتهم معنا».

وسيشهد النادي الصيفي لمعرض421 من 25 الجاري حتى السابع من أغسطس المقبل العديد من الأنشطة والفعاليات الحرفية والإبداعية. وسيتمكن الأطفال من اكتشاف المحيطات مع Makerspace، وبناء دمى الكائنات البحرية، والطباعة باستخدام الكليشيه، وتصميم الحقائب، أو تصميم مصباح LED مع الكائنات البحرية المتوهجة. كما يمكنهم استكشاف الفخار مع Studio Con من خلال ورشة عمل العجلات والرسم على الفخار وصناعة الدمى، أو يمكنهم اختيار السفر حول العالم مع Early Starters في استكشاف ثقافي لمصر والهند وبلاد الشام. كما يقدم النادي الصيفي ولمدة خمسة أيام للمراهقين ورش عمل ليوم واحد تتضمن تعلم صناعة الكروشيه، وفن الأسلاك القابلة للارتداء، وتصميم مجوهرات فخارية وكتب تلوين وعصائر مخللة، وورشة تصميم ترتيب لطاولة الطعام.

كما أعد المعرض رحلات صيفية للتعرف أكثر إلى المشهد الفني الثقافي في دبي والشارقة مع عودة الحافلة الثقافية. وتتضمن الرحلات زيارة لمركز جميل للفنون، ومركز مرايا للفنون، وبيت الممزر، والسركال أفينيو، ومتحف المستقبل، ومؤسسة الشارقة للفنون.

مبدعات إماراتيات

احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، يستضيف معرض421 في أبوظبي عرضاً سينمائياً خاصاً لست مخرجات إماراتيات بارزات تخرّجن في برنامج الاستوديو العربي للسرد والأفلام الوثائقية. وتلي عرض الأفلام حلقة نقاشية مع صانعات أفلام إماراتيات.

وتشمل الحوارات خلال النادي الصيفي مشاركة ثلاثة فنانين مشاركين في معرض جامعة نيويورك أبوظبي ضمن برنامج ماجستير الفنون الجميلة لتسليط الضوء على ما يحدث وراء الكواليس، وإلقاء نظرة من الداخل على ممارساتهم وعملياتهم الفنية.

فيصل الحسن:

«البرنامج سيضم العديد من ورش العمل التي تستهدف الأطفال والناشئة، لتعريفهم أكثر بالفنون في دولة الإمارات، ومساعدتهم على استكشاف قدراتهم الإبداعية».

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