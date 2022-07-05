الامارات | دراجة من الخيزران.. رمز للتقارب بين إندونيسيا وأستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن دراجة من الخيزران.. رمز للتقارب بين إندونيسيا وأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت دراجة هوائية مصنوعة من الخيزران رمزاً للتقارب الدبلوماسي بين إندونيسيا وأستراليا، بعد اجتماع عُقد أخيراً بين زعيمي البلدين، ووضعت صانعها الإندونيسي في دائرة الضوء. فعندما استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي، الشهر الماضي، قدم له الدراجة الصديقة للبيئة، التي صممها سينغيه سوسيلو كارتونو. ويعرف الرئيس الإندونيسي بتقديم الدراجات الهوائية هدايا، كما أنه معجب بـ«سبيداغي»، واشترى واحدة للاستخدام الشخصي عام 2015. وأظهر أنتوني ألبانيزي سعادته بحصوله على الدراجة، وأكد أنه سيستخدم «دراجة الخيزران الوحيدة» في العاصمة الأسترالية. وأصبحت الدراجة رمزاً للتقارب الدبلوماسي بين الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا وأستراليا.

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