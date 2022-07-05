الامارات | معاناة تساقط الشعر.. تتطلب اختيار الحل المناسب

شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة تساقط الشعر.. تتطلب اختيار الحل المناسب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال أن الشعر، الذي يعاني التساقط، يحتاج إلى شامبو خاص يعمل على تغذيته وتقوية بنيته.

ويساعد الشامبو المحتوي على الكيراتين في علاج مشكلة تساقط الشعر التي تؤرق العديد من النساء؛ إذ يحمي الشعر من المؤثرات البيئية الضارة من ناحية، ويعمل على تقوية بنية الشعر من ناحية أخرى. بينما يعمل الشامبو المحتوي على الكافيين على تحفيز نمو الشعر عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم الشامبو المحتوي على مادة «البيوتين» المعروفة أيضاً باسم «فيتامين B7» أو «فيتامين H» في تقوية بصيلات الشعر.

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