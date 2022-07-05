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الامارات | طريقة غريبة لتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة غريبة لتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة الإسبانية أنها ضبطت 6 غواصات مسيّرة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها.

وأوضحت الشرطة في بيان أن أفرادها ضبطوا ستا مما يطلق عليها "غواصات مسيّرة" وقبضوا على ثمانية أشخاص في عمليات دهم نفذت في وإقليمي ملقة وقادس جنوب إسبانيا.

وأضافت الشرطة في البيان أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.

وقال البيان إن "تلك الأجهزة يمكن أن تسمح للمهربين نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق".

وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم ثلاث مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية "لنقل كميات كبيرة من الكوكايين".

وتعتقد الشرطة أن العصابة صنّعت تلك الغواصات المسيّرة لتكون "قادرة على تحمل حمولات كبيرة" لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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