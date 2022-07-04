ماذا حدث لعروس كفر الدوار بعد شهر من عقد القران؟.. أزمة جديدة تواجه أمنية طارق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يمر شهر على عقد قران، أمنية طارق التي عُرفت بـ عروس كفر الدوار، إلا وعاد اسم العروس يتصدر مُجددًا مواقع التواصل الاجتماعي، بين الرواد عقب انتشار أمر انفصالها عن زوجها وتأجيل موعد الزفاف عن اليوم المُحدد بسبب تفاقم المشكلات بينهما.

أول رد من عروس كفر الدوار على خبر انفصالها

ومع انتشار خبر الانفصال، تواصل «هُن» مع أمنية طارق عروس كفر الدوار، التي أكدت أن الكلام عارِ من الصحة، ولا يوجد خلافات بينها وبين زوجها، ولا نية لإلغاء حفل الزواج مُطلقًا: «مفيش الكلام ده ممكن الفرح يتأجل لشهر مايو 2023، لو مخلصناش التزاماتنا، لكن غير كدة إحنا على المعاد المحدد في شهر نوفمير».

الصفحة اتهكرت وده سبب الأزمة

وأوضحت أمنية طارق عروس كفر الدوار، إن المنشور الذي انتشر بشأن الانفصال وتأجيل الزفاف، جاء من شخص قام باختراق حسابها: «مش أنا اللي كتبت، حد هكر أكونتي، وقبل طلبات صداقة كتير جدًا، ومش أنا أصلًا».

قصة عروس كفر الدوار

وكانت أمنية طارق عروس كفر الدوار، تصدرت محركات البحث خلال الشهر الماضي، بعدما ظهرت في عقد القران وهي تطلب من زوجها بعض الأمور بصيغة أثارت جدلًا واسعًا، قائلة: «أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير السند وخير الصاحب، مندمتش يوم في اختيارك، بل بالعكس أنت أكبر وأعظم انتصاراتي».. هذه الكلمات ألقتها عروس على عريسها خلال عقد قرانهم، موجهة له بعض النصائح والطلبات قبل الإمضاء على عقد الزواج، أمام الحضور.

من هي العروس صاحبة شروط عقد القران؟

ـ تُدعى أمنية طارق.

ـ يتابعها أكثر من 2000 شخص عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ـ من كفر الدوار.

ـ تعمل بـ مستشفى المستقبل بكفر الدوار.

ـ درست في الكلية التكنولوجية بالإسكندرية.

ـ قررت تقييد التعليقات على حسابها الشخصي عقب الهجوم عليها، ودونت: «كل الشكر للكومنتات السلبية بجد».