دعاء لأمي المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة.. يخفف العذاب ويرفع الدرجات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تمر الأعياد والمناسبات المختلفة مؤلمة على كل من فقد والديه أو عزيز عليه، وأكثرهم تأثرا هؤلاء الذين يفقدون والدتهم، إذ مصدر الحنان والأمان والحب والعطاء، ولعل الدعاء والتضرع إلى الله لمغفرة الذنوب واحدة من الطرق التي يمكن أن تخفف عن أهل الأم المتوفاة فقدانها في تلك الأيام المباركة، والتي يتمنون لو عادت لهم الأيام لتكرار الذكريات السعيدة معها كل يوم جديد من العيد.

وفيما يلي نقدم دعاء لأمي المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي يمكن أن تكون نورا لها في سبيها إلى الجنة.

دعاء لأمي المتوفية في الـ10 الأوائل من ذي الحجة

الدعاء للأم يخفف آلام الأحياء والموتى، فيمكن أن يشعر ابن أو ابنة الأم المتوفاة أنهم يقومون بواجب تجاه الأم المتوفاة، واحدة من أجمل الأدعية، «اللهم ارحم أمي واغفر لها وتب عليها، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين، اللهم اجعل من فوقها نور ومن تحتها نور وعن يمينها نور وعن شمال نور، اللهم أجعلها في منزلة الشهداء والصديقين، اللهم آمنها في وحدتها اللهم آمنها في وحشتها اللهم آمنها في روعتها، يارب إن كانت مسحنة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها يا رب العالمين، اللهم أجعلها من أهل اليمين، اللهم ادخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، يا رب نجها من الذنوب كما يصفى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله».

الدعاء للأم أيضا يمكن أن يشمل: «اللهم ابدل سيئاتها حسنات، اللهم بحق تربيتها لنا وبحق ما بذلته من جهد في سبيلنا اجعلها من الشعداء في الجنة، اللهم اكرمها بقدر كرمها مع أولادها، اللهم اجعلها من أهل الفردوس الاعلى مع الشهداء ومع الصديقين، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر لها ذنبها».

دعاء لأمي المتوفية قبل عيد الأضحى

وهناك بعض الأدعية أيضا للأم قبل عيد الأضحى يمكن أن تقال في يوم وقفة عرفات: «اللهم حرم وجهها على النار، واجعلها من أهل الجنة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار».

ويستكمل الدعاء: «اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثبت على السراط أقدامها، اللهم أمي معك وحبل جوارك فعاملها برحمتك ومغفرتك ولينك وليس بعدلك يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعلها في عليين، تشرب من أنهار الجنة مطمئنة راضية يا أرحم الراحمين».