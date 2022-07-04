الامارات | «وجهات دبي» تهديكم دليل السعادة.. للاستمتاع بالصيف في المدينة الأفضل للعيش

شكرا لقرائتكم خبر عن «وجهات دبي» تهديكم دليل السعادة.. للاستمتاع بالصيف في المدينة الأفضل للعيش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أجل الاستمتاع بعطلة صيفية ملؤها البهجة، في دبي المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم، انطلقت حملة «وجهات دبي» للموسم الصيفي متضمنة العديد من أوجه الترويج عبر مختلف وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة للتعريف بمناطق الجذب المهمة والفعاليات والأنشطة التي تحظى بها أجندة المدينة خلال هذا الموسم، وبهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على كل الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها في دبي.

وبالتزامن مع الحملة التي تتواصل على مدار الفترة الممتدة من بداية يوليو الجاري وحتى نهاية أغسطس المقبل، وهي الفترة التي ستتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، أطلقت «وجهات دبي» دليلها الإرشادي الأول لهذا الموسم، ضمن سلسلة من الأدلة التي ستطلق تباعاً على مدار الموسم.

ويركز الدليل في محتواه على أهم الأماكن الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال، ويوفر معلومات وافية حول الأماكن المخصصة للطفل وكذلك العائلة، والتي روعي في اختيارها أن تكون وجهات داخلية ومغطاة ليمكن للزوّار قضاء أوقات حافلة بالمرح والمتعة فيها بما تضمه من أنشطة وفعاليات ومرافق عائلية ومناطق للترفيه والألعاب مخصصة للأطفال. كما أطلقت «وجهات دبي» دليلها الإرشادي الثاني الذي يركز على مخيمات دبي الصيفية للأطفال والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 40 مخيماً، تزامناً مع بدء الإجازة الدراسية للطلاب، بهدف تحقيق أفضل استفادة من العطلة الصيفية والاستمتاع بما توفره تلك المخيمات المتميزة من ألعاب ترفيهية ونشاطات متنوعة للأطفال.

وقالت مدير «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، شيماء السويدي: إن «الحملة الشاملة تسلط الضوء على وجهات وأنشطة ترفيهية متنوعة، وتتزامن مع فعاليات مفاجآت صيف دبي، بهدف إتاحة الفرصة لكل أفراد العائلة لقضاء أوقات ممتعة، وبما يناسب كل فرد من أفرادها». ووجهت الشكر لكل الجهات المشاركة في دعم الحملة.

وأضافت: «سعداء بحجم التعاون الذي لمسناه من شركائنا سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، إذ يجمعنا هدف واحد هو تأكيد مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، من خلال إلقاء مزيد من الضوء على ما تتمتع به من مقومات التميز التي ترجح كفتها في ميزان المنافسة العالمية مع أكبر وأعرق مدن العالم وأبرز الوجهات العالمية».

وتشارك في حملة #وجهات_دبي مجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ومنها: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات، علاوة على «إعمار»، ودبي القابضة، ونخيل العقارية، ومؤسسة ماجد الفطيم، ومجموعة ميريكس للاستثمار.

ويشمل الدليل الرقمي التفاعلي الصادر عن «وجهات دبي» أكثر من 115 وجهة مغطاة للأنشطة المخصصة للأطفال، والموزعة على مناطق مختلفة من المدينة ويقع جانب كبير منها في 28 مركزاً تجارياً يشملها الدليل، فضلاً عن الوجهات الترفيهية الكبرى التي تضمها دبي وتتيحها للأطفال والكبار، في حين سيتاح للمهتمين بالاطلاع على الدليل الوصول إليه عبر العديد من الوسائل الرقمية ومن خلال طيف واسع من الخيارات، وفي مقدمتها موقع «براند دبي» على الإنترنت (https://branddubai.ae/)، كما يمكن الوصول للدليل التفاعلي عبر حساب «براند دبي» على «إنستغرام» @BrandDubai.

ويشمل الدليل، إضافة إلى الوجهات الترفيهية للأطفال في العديد من المراكز التجارية المنتشرة في دبي، الوجهات المغطاة الكبرى والتي تمثل معالم رئيسة في دبي، ومن أهمها: آي إم جي عالم من المغامرات، ودبي باركس آند ريزورتس، ومركز دبي للبولينغ، ودبي إكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية، ودبي دولفيناريوم، وحديقة الفراشات، إضافة إلى وجهات متميزة من بين أكثر من 20 وجهة كبرى تضمن الاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة لجميع أفراد الأسرة.

وتتزامن حملة وجهات دبي مع انطلاق مفاجآت صيف دبي 2022 التي تقدم مجموعة متميزة من العروض والفعاليات الممتعة والمشوّقة والأجواء الاحتفالية، لكل الأعمار، بما في ذلك الصغار الذين ينتظرون سنوياً فعاليات «عالم مدهش» خلال العطلة الصيفية. كما تشمل «مفاجآت صيف دبي» العديد من العروض الترويجية الضخمة والجوائز الكبرى.

شواطئ

تقدم «وجهات دبي» كماً كبيراً من المعلومات حول ما يمكن الاستمتاع به من أنشطة مختلفة في دبي خلال فصل الصيف، والتي عادة ما يكون للبحر والشاطئ والمسابح النصيب الأكبر منها، فضلاً عن الأماكن الترفيهية المغطاة. فيما ستتضمن الحملة معلومات حول الشواطئ المفتوحة وأماكن ممارسة الرياضات المائية المختلفة، كما ستوفر الحملة كذلك نصائح حول الفنادق التي تتوافر فيها الأنشطة الشاطئية المختلفة، علاوة على التعريف بالمعسكرات الصيفية المخصصة للأطفال.

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وجهة مغطاة للأنشطة المخصصة للأطفال، والموزعة على مناطق مختلفة من المدينة، ويقع جانب كبير منها في 28 مركزاً تجارياً يشملها الدليل.

مفاجآت صيف دبي تقدم مجموعة من العروض والفعاليات الممتعة والأجواء الاحتفالية لكل الأعمار، بما في ذلك الصغار الذين ينتظرون سنوياً «عالم مدهش» بالصيف.

شيماء السويدي:

«الحملة تسلط مزيداً من الضوء على ما تتمتع به دبي من مقومات التميز، التي ترجح كفتها في ميزان المنافسة العالمية مع أكبر وأعرق مدن العالم وأبرز الوجهات العالمية».

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