«الستات ما يعرفوش يكدبوا» يقدم نصائح لتغيير حياتك للأفضل: «اتبع شغفك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، نصائح لتغيير حياتك للأفضل، وذلك في حلقة اليوم من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة cbc.

وأشارت الإعلامية منى عبدالغني، إلى أن بعض السيدات يجعلن أبناءهن يمارسون الرياضة في الإجازة الصيفية، كما تتعلم بعضهن أنشطة تضيف إليها مثل الرسم.

بينما ترى الإعلامية إيمان عز الدين، أن الحياة فيها جديد، وأن الإنسان يجب أن يتعلم جديدا كل يوم، إعمالا بنصيحة «اتبع شغفك».

أنشطة في فترة ما بعد استقرار الحياة الزوجية

وأضافت أن تطبيق هذه النصيحة يكون بعد الزواج واستقرار الحياة وتقدم الأبناء في العمر وانتقالهم من مرحلة الطفولة إلى الشباب، إذ تقل حاجتهم إلى الرعاية من الأبوين، وبالتالي يمكن للأم أن تطور من نفسها، إذ يمكن لبعضهن الاشتغال في الأعمال اليدوية، وأخريات يمارسن الغناء.

ونصحت إيمان عز الدين السيدات بالابتعاد عن المقارنة مع الآخرين على السوشيال ميديا، لأن الناس لا يظهرون إلا جزءا يسيرا في حياتهم: «مش بنشوف كل جوانب حياة الناس على السوشبال ميديا، وممكن تبقى شيلة الناس على القد ومش هنقدر عليها».

هوايات أخرى

ونصحت الإعلامية هبة الأباصيري بالقرءة في أي مجال، إذ أنها تمنح طاقة إيجابية للقارئ ومفردات لغوية ومعلومات تاريخية وأفكارا جديدة، وتابعت منى عبدالغني، أن السيدات يمكنهن ممارسة المشي أو الجري أو الرياضة في المنزل حفاظا على الصحة والمظهر الخارجي.