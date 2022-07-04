نصائح مهمة للتعامل مع الرجل الصامت.. «ممكن تكوني مش مصدر ثقة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قدمت الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، نصائح للسيدات من أجل التعامل مع الرجال الذين يتسمون بالصمت وصعوبة تبادل أطراف الأحاديث بشكل مستمر، وذلك في حلقة اليوم من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة cbc.

وطرحت الإعلامية إيمان عز الدين عدة إشكاليات، منها هل الرجل صامت قبل وبعد الزواج أم بعده فقط؟!، وهل الزوج صامت مع الزوجة فقط أم صامت في المطلق؟!، مشيرة إلى أن الزوج إذا التزم بالصمت في جميع الأحوال قد يؤشر هذا الأمر إلى الإصابة بالاكتئاب، وقد تكون الزوجة ليست مصدر ثقة بالنسبة إلى زوجها لأنها أفشت سره في مرات سابقة.

الاحتواء العاطفي

وأكدت الإعلامية هبة الأباصيري، أن إفشاء السر أمر خطير في الحياة الزوجية يهدد بإفشالها وفقدان الثقة بين الزوجين، بينما قالت الإعلامية منى عبدالغني إن الاحتواء العاطفي أمر ضروري للغاية: «كل واحدة تبقى عارفة مفتاح زوجها، ولو مش بيحب يتكلم معاها بس، يبقى في مشكلة عندها وفي حاجة مضايقاه».

ابتعدي عن 3 أمور

وواصلت: «لازم الزوجة تحسس زوجها إنه الدنيا كلها وإنها معاه بكيانه وأذنيها وتستوعبه وفاهماه».

وشددت على ضرورة أن تأخذ الزوجة زمام المبادرة، ولكن يجب أن تبتعد عن 3 صيغ للمبادرة، وهي الاستجواب «مالك؟! فيك ايه؟!»، والثانية صيغة النكد وتصدير الطاقة السلبية في المنزل مثل أن تقول له «هو أنت على طول مش بتكلمنا!»، والثالثة صيغة أداء الواجب، أي عدم الانتباه بالدرجة الكافية للزوجة.