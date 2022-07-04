من هي ديانا حداد؟.. وسبب حذف صورتها بالحجاب من «إنستجرام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة لها بالحجاب من أمام الكعبة المشرفة، مثلما اعتاد الفنانين والجميع، لكن اختفائها أثار حيرة متابعيها وجمهورها، إذ حذفت جميع صورها أيضا فجأة من موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لذا يقدم «هن» خلال السطور التالية القصة الكاملة لهذا الأمر.

قصة ديانا حداد والحجاب

ديانا حداد علقت بعد انتشار صورة لها من أمام الكعبة المشرفة بالحجاب، لبرنامج et بالعربي، وقالت إن تلك الصورة من حوالي 5 سنوات أثناء أدائها مناسك العمرة، وليست جديدة، وتحديدا عام 2017، إذ كتبت حينها: «تقبّل الله طاعتنا وعمرتنا، الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، دعيتلكم كلكم، وذلك بعد انتشار الصورة بشكل واسع بين جمهور السوشيال ميديا الذين شاركوا الصورة فيما بينهم من أمام الكعبة، حيث أنها ولدت لأب مسيحي وأم مسلمة».

وقالت ديانا حداد أيضا خلال لقائها مع البرنامج إنه تواصل معها الكثير من الإعلاميين والجمهور عن الصورة فأوضحت أنها منذ فترة وكان معها ابنتها الصغيرة، وأضافت أنها في كل الأحوال تحترم كل الأديان، وكل إنسان حر بقناعاته، ودعوا الخلق للخالق.

وحذفت ديانا حداد تلك الصورة وكل صورها من «إنستجرام» فجأة دون توضيح للأمر ما جعل جمهورها في حيرة كبيرة من اختفائها.

من هي ديانا حداد؟

ولدت ديانا حداد في 1 أكتوبر 1976.

ولدت ديانا حداد لأب مسيحي هو جوزيف حداد وأم مسلمة.

كان لوالدتها أثر كبير في حياتها، وكانت لوفاتها عام 1999 كبير الأثر في نفسها.

توفيت الأم قبل رمضان المبارك، بوقت قليل ما شجعها على الصلاة والصيام، قبل الدخول بشكل رسمي في الديانة الإسلامية.

اعتنقت ديانا حداد الإسلام بعد ذلك، وذلك بحسب تصريحاتها في برنامج مجموعة إنسان، الذي يقدمه الإعلامي السعودي علي العلياني.

قالت ديانا حداد إنها شعرت براحة كبيرة بعد اعتناقها الإسلام وأصبحت متصالحة مع نفسها في هذا الشأن مع احترامها لكل الأديان.

ديانا حداد هي مطربة لبنانة شهرية، وتحمل الجنسية الإماراتية.

تركت بلدها الأم ونشأت في الكويت مع 5 أشقاء.

بدأت الغناء مبكرا في سن 8 سنوات، كانت تغني في الكويت في الأعياد الوطنية.

عادت مرة أخرى إلى لبنان بعد اندلاع حرب الخليج.

أنهت دراسة برمجة الحاسب الآلي عام 1992.

تزوجت ديانا حداد من رجل الأعمال والمخرج الإماراتي سهيل العبدول، وعام 2009 انفصلت عنه بعد زواج استمر 14 عاما.

ديانا حداد هي واحدة من رائدات الغناء في الوطن العربي في بداية الألفية، لاقت شهرة واسعة حينها بسبب ألبوماتها وأغنياتها مع الشاب خالد.

غنت ديانا حداد بكل اللهجات المصرية والخليجية واللبنانية.