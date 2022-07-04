أطبخ إيه أول يوم العيد؟.. جدول أكلات سهلة بالصور والخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار ربة المنزل في أكلات أول أيام عيد الأضحى المبارك، فهناك الكثير من الأصناف التي تحب طهيها من الأضحية، بداية من الإفطار فتة وكبدة، وحتى الغذاء سواء بفواكه اللحوم والممبار، أو اللحم الملبس وكباب الحلة واللحمة المسلوقة وشوربة اللحمة، وفيما يلي يقدم «هن» ردا على سؤال أطبخ إيه أول يوم العيد؟.. جدول أكلات بالصور والخطوات.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

فيما يلي طريقة عمل الكبدة بالبصل لوجبة الإفطار في عيد الأضحى المبارك

½ كيلو كبدة بقري مقطعة

بصلة كبيرة مقطعة

فلفل رومي أخضر وملون مقطع شرائح

2 فص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة سماق

¼ كوب عصير ليمون

4 ملاعق زيت

ملح وفلفل

طريقة التحضير

يحمر البصل في الزيت حتى يذبل، ثم يضاف الثوم والفلفل الأخضر والملون.

تضاف الكبدة ثم الملح والفلفل والسماق وعصير الليمون، وتترك على النار حتى تنضج.

تقدم مع الفتة صباحا.

طريقة عمل الفتة باللحمة

فيما يلي طريقة عمل الفتة باللحمة المسلوقة لوجبة الغداء في عيد الأضحى المبارك:

كيلو لحم مقطع مكعبات.

½ كيلو طماطم مفرومة ناعم ومصفاة.

بصلة متوسطة مقطعة إلى 4 قطع.

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مقطعة أنصاف.

6 فصوص ثوم مهروس.

7 أكواب ماء.

2 كوب أرز أبيض مصري.

3 أرغفة بلدي مقطعة مكعبات.

2 ورقة غار.

5 حبات حبهان.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

3 ملاعق كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة زبدة مُذابة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

½ ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

ضعي الماء والملح وورق اللوى والحبهان والبصل المقطع والثوم المقطع، على نار متوسطة الحرارة وقلبي جيدًا، ثم اتركيه حتى يغلي.

يضاف اللحم، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

توضع مكعبات الخبز، في صينية ثم أضيفي إيها الزبدة المُذابة ونصف كمية الثوم المهروس، وقلبي جيدًا.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يتحمص الخبز.

تذاب 2 ملعقة كبيرة زبدة طرية، ثم أضيفي نصف كمية البصل المفروم والأرز وقلبيهما لمدة 5 دقائق.

يضاف 4 أكواب من المرق والملح، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه حتى يغلي.

يغطى القدر، ويترك على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

يسخن الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم، وقلبيه لمدة دقيقة.

يضاف الخل، ويقلب لمدة 30 ثانية، ثم الطماطم المعصورة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون، وقلبي جيدًا.

تترك الصلصة تغلي لمدة 15 – 20 دقيقة.

يوضع الخبز في أطباق التقديم، ثم اسقيه بالمرق، ثم ضعي الأرز، ثم وزعي الصلصة فوق الأرز.

طريقة عمل الموزة

«الموزة» واحدة من أحلى قطع اللحم، فيما يلي طريقة عمل طاجن الموزة في البيت:

كيلو موزة مقطعة.

2 بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

2 ثمرة طماطم مقطعة شرائح.

ثوم مفروم.

ملح وفلفل أسود.

قرفة.

بهارات لحم.

ورق لورا.

حبهان مطحون.

طريقة التحضير

يتبل لحم الموزة المقطع بالملح والفلفل الأسود والقرفة.

يشوح اللحم في مكعب زبد، وبعض الزيت.

في طاجن فخار، يخلط البصل، والطماطم، والثوم، وباقي المكونات.

يضاف اللحم على التتبيلة ويقلب جيدا.

يغطى الطاجن بالفويل ويدخل الفرن لمدة ساعة.

يقدم مع الفتة.