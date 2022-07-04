أفضل وصفات أطباق لحوم لـ عيد الأضحى.. فتة وممبار وكبدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العديد من الوصفات الشهية تحرص ربات البيوت على تقديمها خلال المناسبات، إذ ترغب كل سيدة في تقديم أفضل وصفات أطباق لحوم لـ عيد الأضحى، إذ تتمكن من إدخال السرور على قلب أفراد أسرتها.

وعلى هذا النحو نقدم أفضل وصفات أطباق لحوم لـ عيد الأضحى، بحسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

أفضل وصفات أطباق لحوم لـ عيد الأضحى

فتة اللحمة

- المقادير:

كيلو لحم مقطع إلى قطع مكعبات صغيرة.

نصف كيلو من الطماطم المفرومة الناعم والمصفاة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة.

بصلتان متوسطتان الحجم مفرومتان.

6 فصوص من الثوم المطحون.

3 فصوص مقطعين إلى أنصاف.

7 أكواب من الماء.

2 كوب من الأرز الأبيض.

خبز بلدي مقطع إلى مكعبات.

فصوص حبهان.

ورق لورا.

3 ملاعق زبدة.

3 ملاعق من الخل.

ملعقتان زبدة مذابة.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نصف ملعقة من الكمون.

فلفل أسود.

ملح.

- طريقة تحضير الفتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180.

ضعي كل من الملح والماء وورق اللورا مع البصل والحبهان والثوم المقطع، على نار متوسطة، وقلبيهم جيدا حتى الغلي.

ضيفي إليهم اللحم واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

ضعي اللحمة داخل الفرن كي تتحمر.

ضعي مكعبات الخبز داخل صينية وضيفي إليها الزبدة المذابة مع نصف الكمية من الثوم المهروس وقلبيهم جيدا.

ادخلي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

ذوبي البصل المفروم مع الأرز في الزبدة، وقلبيهم لمدة 5 دقائق.

ضيفي 4 أكواب من الملح والمرقة عليهم وقلبيهم.

يغطى القدر واتركيه على نار هادئة.

يسخن الزيت وضيفي البصل إليه.

ضيفي الثوم والخل، وقلبيهم لمدة 30 ثانية، ومن ثم صلصة الطماطم مع كل من الكمون والملح والفلفل الأسود والكمون، وقلبيهم جيدًا.

اتركي الصلصة حتى تغلي لمدة تتراوح بين 15 – 20 دقيقة.

يوضع الخبز داخل أطباق التقديم ويسقى بالمرقة، ثم يوضع الأرز والصلصة.

قدميها ساخنة.

2- الممبار

- المقادير:

كوبان من اللحم المفروم

2 كوب من الأرز

كوب من البصل المفروم الناعم

2 كوب من الطماطم المفرومة

ملعقة صغيرة من البقدونس الطازج والمفروم

ملعقة كبيرة من الشبت الطازج

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف

نصف قرن من الفلفل الأخضر الحار

ملعقة صغيرة من السبع بهارات

نصف ملعقة قرفة

فلفل أسود

ملح

نصف كوب زيت نباتي

- خطوات التحضير:

امزجي البصل المفروم مع الفلفل الأسود والملح جيدا، واتركيهم جانبا.

ضيفي اللحمة إللى البصل وقلبيهم جيدا.

يضاف الأرز مع البقدونس والشبت والبهارات والنعناع وقلبيهم.

ضيفي الطماطم مع الزيت.

ضيفي الزيت والطماطم

اغسلي الممبار واحشيه بالخلطة وحمريه.

3- الكبدة

تعد الكبدة أيضا من أفضل وصفات أطباق لحوم لـ عيد الأضحى.

- المقادير:

نصف كيلو كبدة مقطعة

بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح

فلفل ملون وأخضر

فصين من الثوم

نصف ملعقة من السماق

ربع كوب من عصير الليمون

4 ملاعق من الزيت

فلفل

ملح

خطوات التحضير:

شوحي البصل مع الزيت، ومن ثم ضيفي الفلفل الملون والأخضر والثوم.

ضيفي الكبدة مع الفلفل والملح والسماق وعصير الليمون.

اتركيها على النار حتى تنضج.