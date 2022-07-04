طريقة عمل كبسة لحم بالمكسرات.. دلعي ولادك وأسرتك في العيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل على طريقة عمل كبسة لحم بالمكسرات، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك2022، الذي يفصلنا عن موعده أيام قليلة، إذ تعتبر من الأطباق والأصناف الأساسية في العيد التي يحرص المسلمون على تناولها، فضلا عن مذاقها الطيب والشهي ويتفنن في إعدادها بطرق ووصفات مختلفة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل كبسة لحم بالمكسرات، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تستخدم مقادير تتواجد داخل المطبخ المصري، لإعدادها في عيد الأضحى المبارك 2022، في العزومات والتجمعات الأسرية، التي يحرص البعض عليها خلال أيام العيد.

مقادير عمل كبسة لحم بالمكسرات

2 كيلوجرام من اللحم

3 أكواب من الأرز

بصلة كبيرة الحجم

طماطم

صلصة طماطم

زيت نباتي

جزر

مكسرات

فلفل أسود

كمون

ملح

حبهان

قرفة

سمنة

طريقة عمل كبسة لحم بالمكسرات

في البداية يغسل الأرز جيدا، ثم ينقع في ماء لمدة نصف ساعة، ثم يفرم البصل، وحبات الطماطم مع بشر الجزر.

في حلة على النار، يسخن الزيت أو السمنة حسب الرغبة، ووضع البصل المفرومة عليها، وتقلب جيدا حتى تصبح باللون الذهبي، ثم تضاف الطماطم مع التقليب المستمر، ثم معجون الطماطم والصلصة مع الجزر، والتقليب حتى تتجانس المقادير والمكونات، ثم إضافة اللحم إلى المكونات حتى تشوح جيدا، وتغطيته بعد إضافة البهارات من الملح والفلفل الأسود والحبهان والكمون، ويترك حتى ينضج.

الخطوة التالية، هي وضع الأرز البسمتي على اللحم والخليط مع التقليب المستمر وعليهم الماء المغلي، ثم وضع المكسرات من الزبيب وعين الجمل، على الوجه، حتى يصبح بشكل مناسب وشهي ويمكن تناوله بجانب الطحينة والبطاطس المحمرة والبيبسي، ويصبح جاهز للتناول في العزومات المختلفة والتجمعات العائلية في عيد الأضحى المبارك 2022.