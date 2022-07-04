أكلات العيد الكبير بالصور.. «وصفات مختلفة وسهلة على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2022، الذي يكثر فيه العزومات وتناول اللحوم والأضحية، لذا ربات المنازل تتفنن في إعداد طاولة شهية مليئة بالأنواع المختلفة من الأطباق الرئيسية، وتعد الأمهات تلك الفترة الكثير من الأصناف في ذاكرتها وتبحث عنها خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الطبخ الشهيرة، إذ يبحثن عن أكلات العيد الكبير بالصور حتى يسهل إعدادها بالوصفات والمقادير المكتوبة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أكلات العيد الكبير بالصور، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير كبسة بالأرز واللحمة

كيلو لحم

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

7 فصوص حبهان

كيلو أرز بسمتي

بصلة مبشورة

2 حبة طماطم مبشورة

2 معلقه كبيرة زبدة أو سمنة

2 قرن فلفل أخضر حار

10 حبات قرنفل

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهار كبسة

ربع ملعقة صغيرة بودرة زعفران

ربع ملعقة كركم

طريقة عمل الكبسة بالأرز واللحمة

في البداية يتم غسل الأرز البسمتي ونقعه جيدا، ثم يتم تسخين الزبدة أو السمنة حسب الرغبة في حلة على النار، مع إضافة البصل المبشور، ومن ثم يتم وضع البهارات، من الملح والفلفل والكزبرة والحبهان والقرنفل وورق اللورا، ونقلبها ثم نضع عليها اللحمة لتأخذ لون ذهبي، ثم يتم وضع الطماطم المبشورة والفلفل الحار حسب الرغبة، مع الماء المغلي ويتم التقليب ويترك على نار هادئة حتى تمام النضج، ثم يتم وضع الأرز البسمتي مع مراعاة التقليب المستمر.

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم

لحمة

ثوم

زبدة

ملح

أرز

عيش بلدي

خل

عصير الطماطم

فلفل أسود

طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم

في البداية يمكن لربة المنزل تشويح الأرز في الزبدة أو الزيت حسب الرغبة، ثم إضافة مرقة اللحم وتركه حتى ينضج، وفي الجانب الأخر يتم تتبيل العيش بعد القيام بتقطيعه لمكعبات صغيرة، ودمجه مع الفلفل والزبدة والملح، ثم يتم إدخاله الفرن.

الخطوة الثانية، هي تشويح الثوم على النار مع الملح والفلفل الأسود، ثم إضافة الخل وتركه دقيقة على النار، ثم عمل صلصة الطماطم ووضعها على الطبق الأساسي مع الخل والثوم.