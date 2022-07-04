طريقة عمل المرقوق السعودي.. «أكلة جديدة ومختلفة لعيد الأضحى»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تسعى كل أم إلى التجديد في الأكلات التي تجهزها لأولادها، إذ أن الأبناء يشعرون بالملل من الطعام بسبب الأكلات الروتينية والتقليدية التي تطبخها الأم، لذلك تبحث الأمهات عن أكلات جديدة في المطابخ العربية المختلفة خاصةٌ مع دخول عيد الأضحى المبارك، لذا سنقدم لكِ طريقة عمل المرقوق السعودي.

طريقة عمل المرقوق السعودي

يقدك لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل المرقوق السعودي وفقًا لوصفة الشيف السعودي منير حداد، بمكونات سهلة ومتوفرة لأكلة من أشهر الأكلات في المطبخ السعودي، وهي كالتالي:

المكونات

ـ كيلو من اللحم

ـ 6 قطع من الخبز المرقوق أو عيش التورتيلا

ـ 2 من البصل الأحمر مقطع صغير

ـ زيت

ـ 2 مكعب مرقة

ـ فلفل اسود

ـ ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة

ـ ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ـ ملعقة صغيرة من الكمون

ـ ملعقة صغيرة من الملح

ـ ملعقة صغيرة من الصوص الأحمر

ـ 3 طماطم

ـ 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

ـ ملعقة كبيرة من الببريكا

ـ ربع كوب من الماء

ـ صوص الثوم

ـ 5 فصوص من الثوم

ـ زنجبيل أخضر

ـ كركم أخضر مطحون

ـ كوسة

ـ جزر

ـ فاصوليا خضراء

ـ باذنجان

ـ فلفل أحمر

ـ قرع عسل

طريقة عمل المرقوق السعودي

أولًا: في حلة ساخنة، ضعي زيت وعليهم البصل والثوم وقلبيهم جيدًا حتى يذبل، ثم اخلطي الثوم والكركم والجنزبيل في الخلاط وضيفي ملعقتين على البصل والثوم في الحلة ثم ضعي مكعبي المرقة والملح والفلفل وكافة البهارات الموجودة مع التقليب المستمر.

ثانيًا: ضيفي الطماطم والبابريكا في الحلة ثم ضيفي اللحم وقلبيهم جيدًا حتى تتداخل الخلطة مع اللحم، ثم ضيفي لتر ونصف من الماء ثم قلبيهم واتركي اللحم حتى يصبح قريب من النضج لمدة لا تقل عن ساعة على نار متوسطة.

ثالثًا: ضيفي الفلفل الأحمر بعد مرور الساعة ثم ضيفي الخضار المتاح عندك، البطاطس والفاصوليا والباذنجان والكوسة والجزر، وقلبيهم جيدًا واتركيه حتى ينضج الخضار، ثم ضيفي قرع العسل واتركيهم حتى ينضجوا سويًا.

رابعًا: ضيفي ملعقة من الملح على الخضروات واللحم، ثم ضيفي خبز المرقوق كما هو من دون تقطيعه مع ضرورة تقليب الخبز جيدًا مع اللحم والخضروات حتى يتداخل الأطعمة مع بعضها البعض، أضيفي خبز المرقوق بالترتيب مع مراعاة عدم إضافة جميع الخبز مرة واحدة حتى لا تصبح عجينًا ولا تتداخل بها الخضروات واللحم.

خامسًا وأخيرًا: بعد إضافة الخبز غطي الحلة بالغطاء واتركيها لمدة نصف ساعة على نار هادئة حتى ينضج، ثم ارفعيها من على النار وضعيها في طبق التقديم.