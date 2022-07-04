طريقة عمل حميسة لحم على أصولها.. «خطوات بسيطة لغداء شهي ومختلف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال أيام عيد الأضحى ومع الإقبال الشديد على تناول اللحوم الحمراء بأنواعها، تحرص العديد من ربات البيوت على تقديم الأطباق المختلفة والشهية من مختلف البلدان، إذ تعددت مؤخرا عمليات البحث عن طريقة عمل حميسة لحم على أصولها استعدادا للعيد.

وعلى هذا النحو نقدم في السطور التالية، طريقة عمل حميسة لحم على أصولها، وفق ما عرضه الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل حميسة لحم على أصولها

- المقادير:

بصلة متوسطة الحجم مقطعة بطريقة مجروشة

كيلو من لحم الماعز بالعظم

حبة من الفلفل الأخضر الحلو

بصلة تقطع إلى أرباع

4 أكواب من الأرز الطويل

حبة لومي 2 فص من الثوم المطحون

3 حبات من الطماطم المبشورة

ملعقة من صلصة الطماطم

عود قرفة

ملعقة ملح صغيرة

ورقة من اللورا

4 فصوص من القرنفل والحبهان

5 فصوص فلفل حصى

ملعقان صغيرتان من بهارات الكبسة

3 ملاعق من الزيت النباتي

مكسرات مقلية

خطوات عمل طريقة عمل حميسة لحم على أصولها

- ضعي الأرز داخل طبق واغسليه لأكثر من مرة ثم ينقع لمدة نصف ساعة.

في الخطوة التالية من طريقة عمل حميسة لحم على أصولها، ضعي اللحم داخل وعاء عميق، وارفعيه على نار متوسطة وتضاف البهارات، ومن ثم اسكبي الماء حتى يغطى اللحم كاملا.

- اتركي اللحم على نار عالية حتى ينضج.

- أزيلي الرغوة المتكونة على سطح وعاء اللحم، وأعيدي تغطية الوعاء حتى ينضج اللحم.

- يصفى اللحم من المرقة وتوضع جانبا.

- ضيفي زيت الزيتون في صينية أخرى، ومن ثم ضعي اللحم مع الفلفل الحلو أدخليهم في شواية الفرن لمدة 10- 12 دقيقة.

- ضعي الفلفل المشوي داخل كيس من النايلون وأغلقيه لمدة 10 دقائق حتى ينفصل لبها عن قشرتها الخارجية.

- قطعي الفلفل إلى مكعبات صغيرة.

- يوضع الزيت داخل وعاء آخر عميق وسخنيه على نار متوسطة.

- يضاف كل من البصل والفلفل المشوي مع كل من البهارات ومعجون الطماطم المبشورة والفلفل الحصى، وامزجيهم لمدة 3 دقائق.

- يصفى الأرز من الماء ويوضع مع المكونات التي تتواجد داخل الوعاء وتخلط المكونات

- تضاف خمسة أكواب من المرقة إلى الأرز ويغطى بها مع الماء، واتركيهم على نار هادئة.

- تقدم الكبسة ووزعي اللحم مع المكسرات للتزيين.