رومانسية بسنت حميدة وزوجها تنافس «الذهب» على «فيسبوك».. قبلت يده بعد الفوز

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

العداءة بسنت حميدة بطلة مصر التي خطفت الأنظار بميدالياتها الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، في سباق 100 متر بعد 11 ثانية فقط، وتحقيقها رقما قياسيا في سباق الـ200 متر والذي تصدرته بذهبية أخرى بزمن قدره 22.47 ثانية، ومع ذلك الإنجاز الرياضي بما حققته، كانت هناك لمحة رومانسية تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، لفيديو تقبيل بسنت حميد يد زوجها بعد احتفالها بالفوز بالميدالية الذهبية، لتتصدر الأحاديث بتفوقها الرياضي وبقصة حبها مع زوجها محمد عباس، وهو في نفس الوقت مدربها.

بسنت حميدة تقبل يد زوحها بعد الفوز بالميدالية الذهبية

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مرة أخرى، فيديو مصور للعداءة بسنت حميدة وهي تُقبل يد زوجها، وذلك بعد الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر بعد 11 ثانية فقط في دورة ألعاب البحر المتوسط، إذ أن اللاعبة الشابة أسرعت فور فوزها ناحية زوجها الذي كان يشجعها في المدرجات وقبلت يداه، ثم سجدت على الأرض بعلم مصر لتشكر الله عز وجل.

والجدير بالذكر أن زوج اللاعبة بسنت حميدة، محمد عباس، يعمل كمدرب لها في البطولة وكان بجوارها في كافة المواقف، حيث ذكر في تصريحات تليفزيونية في برنامج «مساء DMC» أن بسنت حققت نجاحا كبيرا بالفوز بالميدالية الذهبية، وهذا رقم قياسي لم يصل إليه أي مصري من قبل، وقال: «بنوعد الشعب المصري وكل القائمين على الرياضة في مصر حصد المزيد من الميداليات، وبسنت ذهبت إلى الجزائر منذ عام لاستكمال العلاج والاستعداد للبطولة الحالية».

جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب تقبيل بسنت حميدة يد زوجها

حالة من الرومانسية والإشادة فرضتها لقطة بسنت حميدة مع زوجها وتقبيلها ليديه والتي رأها الكثيرون أنها جيدة للغاية وتدل على الشكر وعرفان الجميل لزوجها ومدربها.

علاقة بسنت حميدة بزوجها محمد عباس

وفي تصريحات زوج البطلة بسنت حميدة، محمد عباس، على فضائية «DMC» في برنامج «مساء DMC»، تحدث عن علاقته بزوجته: «أنا بعتبر بسنت بنتي مش مجرد زوجة، وكان الوضع بالنسبة لنا صعب الفترة اللي فاتت، وبسنت حققت رقم قوي قبل ألعاب دورة البحر المتوسط، وخدت المركز الثاني في الأولمبياد».

واستكمل حديثه عن عائلة بسنت حميدة: «هي من عيلة رياضية وعانت وهي صغيرة، وكان نفسها توصل لهدف في حياتها، وعملت على مساعدة بسنت في الوصول إلى ما كانت تطمح إليه لأنه كان حلم شخصي ليا لكنه لم يتحقق بسبب إصابتي».

وردت بسنت حميدة على حديث زوجها بالإشادة به ودعمه لها: «مفيش خلافات في حياتنا الشخصية وخلافاتنا كلها في التمرين بس، هو بيخاف عليا دايما وعاوزني أطلع كل طاقتي في التدريب، وبيحبني أكتر من نفسي وده من أهم أسباب نجاحي في البطولة».