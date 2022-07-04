في عيد ميلاده الـ44.. حكاية حب هاني سلامة وزوجته: ماتخيلتش ترضى بيا

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

علاقة زواج ناجحة قائمة على الصداقة والتناغم، تجمع بين الفنان هاني سلامة وزوجته بريهان الشريف، التي بدأت منذ 2006، أي ما يقرب من 16 عاما، وأنتجت تلك الزيجة ولادة ابنتيه مريم ومليكة، إلا أن تفاصيل تلك العلاقة كانت مختلفة تماما عن الحياة المعتادة للفنان، إذ جاءت بعد صلاة استخارة وطلب هداية وإشارة من الله عز وجل.

يُكمل الفنان هاني سلامة، اليوم 4 يوليو، عامه الـ44، إذ ولد في عام 1977، ويعيش حياة هادئة مستقرة مع زوجته وابنتيه، وكان تحدث عن كواليس ارتباطه وزواجه لأول مرة، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس.

كواليس علاقة هاني سلامة وزوجته

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كواليس من علاقة وحياة هاني سلامة وزوجته.

كان زواج الفنان هاني سلامة من بريهان، قائمًا على العقل وتحديد الشروط التي كان يضعها في شريكة الحياة، إذ لعبت الصدفة دورها في اختياره، وهو ما رواه خلال حواره: «أنا لما أتجوزت في الأول لأتجوزت بالعقل، يعني أنا عايز أم، عايز حد مواصفات كذا ومواصفات كذا.. النهاردة بعد 15 سنة جواز، الله أكبر، بحبها أكتر من أول يوم لأتجوزنا فيه، هي ترتيبة ربانية، يعني أنا كنت عايز واحد اتنين تلاتة أربعة، الله أعلم بقى هيحصل إيه أو ربنا يبعت لك إيه، بعد كده لما بسترجع بقول واضح الاستخارة دي أنا طلبتها بقلب بجد».

اختيار زوجة هاني سلامة جاء ترشيح 2 من الأصدقاء

جاء ترشيح بريهان، من إحدى صديقات الفنان هاني سلامة في الجامعة، كما رشحها أيضا له صديق مقرب له: «بيري كانت دفعتي في نفس الجامعة، كنا زمايل وشلة والجروب، كانت علاقتنا صداقة، مكنش في تطور خالص في الجامعة، في الوقت ده مكنتش عايز أدخل علاقة رسمية، كنت عايز أدلع والعشرينات بتاعتي والتلاتينات أدخل فيها حد، أنا اتجوزت 29 سنة، مريم بنتي جت وأنا 30 سنة، بعد الجامعة حصل معايا موقف محدش يعرفه ومبحكيهوش كتير لأنه حالة روحانية بحتة، كنت في وقت مضطرب نفسيا على عاطفيا، طلبت من ربنا يبعتلي حد كويس وصالح».

اللقاء الأول

كما تطرق الفنان هاني سلامة، خلال الحديث، بلأنه تلقى سؤالا من صديقته، قالت خلاله: «مش ناوي تتجوز، قولتلها عندك عروسة يعني، قالتلي بيري، قولتلها دي أحسن مني بكتير وكانت شايفاني ومعايا البنات في الجامعة، وعمرها ما كانت هترضى بيا، هي راسية أوي وعاقلة وهادية، قاعدنا سوا ودردشنا وقررت نتخطب سنة ونصف، وكنت قاصد أطول فترة الخطوبة، علشان مظلمهاش».