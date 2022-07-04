تحذير لطلاب الثانوية العامة من الاكتئاب.. «5 طرق هتخلصك من التوتر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فترة أداء الامتحانات الدراسية يعيش الطلاب حالات من الضغط النفسي الشديد إلى جانب الشعور بالقلق والتوتر، خاصة في المرحلة الثانوية العامة، والتي تعد بوابة أحلام كل طالب لتحقيق ما يطمح بالوصول له في المرحلة الجامعية، وبناء مستقبله كما يتمنى.

الشعور بالضغط قد يسبب الاكتئاب

ومن المتعارف عليه أنه يمكن أن يُعزى التعليم إلى نوع معين من النشاط المرتبط بمستوى عالٍ من الإجهاد الذهني والبدن، والذي يتزايد بشكل كبير خلال فترة أداء الامتحانات النهائية بمرحلة الثانوية العامة، مع قلة الوقت، والحاجة إلى استيعاب كمية كبيرة من المعلومات في وقت قصير، وهو ما يؤثر على الحالة النفسية للطلاب، وقد يعرضهم للإصابة بالاكتئاب، وبدوره ما قد يؤدي إلى اللجوء لإنهاء الحياة في بعض الأحيان.

نصائح للتغلب على الاكتئاب لطلاب الثانوية العامة

وحسب ما عرض موقع iedunote، يمكن للطلاب مواجهة الشعور بالاكتئاب خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة، من خلال الآتي:

1- يجب أن تؤمن بنفسك، فإنك لن تتمكن من الدراسة في كلية أو جامعة، أو تعلم تخصص معين إذا لم تكن لديك مهارات وقدرات معينة، وهذا يعني أنه يمكنك اجتياز الامتحان بسهولة، دون الشعور بالقلق والتوتر.

2- لا تحاول أن تكون الأفضل، لكن عليك الحفاظ على التوازن، لأن التفكير في الوصول لأعلى درجة قد يبني لنفسك جبالًا من الاكتئاب غير المجدي، فقط يجب عليك أن تحاول دائمًا القيام بكل شيء بشكل جيد فقط.

3- بمجرد أن تلاحظ أنك تفقد الانتباه ويبدأ عقلك في الشعور بالتعب، خذ قسطًا من الراحة حتى تستعيد طاقتك من جديد.

4- ممارسة التمارين المنتظمة، ستقوي طاقتك وتنير تفكيرك وتقلل من الشعور بالتوتر، فقط جرب ممارسة تمارين التنفس أو القيام بطرق أخرى للاسترخاء والتغلب على الاكتئاب.

5- يجب أن تتذكر أن الطريقة الأسرع والأكثر فعالية للتغلب على مشاعر التوتر والذعر هي إغلاق عينيك وأخذ أنفاس عميقة وبطيئة، فهذا التنفس سيهدئ جهازك العصبي بأكمله.