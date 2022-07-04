طريقة عمل الموزة الضاني بالبطاطس الأروما.. «أفضل وصفة لعيد الأضحى»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع دخول عيد الأضحى المبارك وذبح الأضحية، تسعى الأمهات إلى معرفة الطرق المختلفة لاستغلال كمية اللحمة المتوفرة من الأضحية، فكل نوع لحمة له أكلات مختلفة عن الآخر، لذلك سنقدم لكِ طريقة عمل الموزة الضاني بالبطاطس الأروما.

طريقة عمل الموزة الضاني بالبطاطس الأروما

يقدم لكِ مطبخ «هن» طرقة عمل الموزة الضاني بالبطاطس الأروما وفقًا لطريقة الشيف، علاء الشربيني، مقدم برنامج «أحلى أكلة» والذي يعرض على قناة «ON» بمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت مصري ووصفة شهية جدًا للعيد.

المقادير

ـ موز لحم ضاني

ـ بطاطس أروما

ـ حبهان

ـ قرنفل

ـ كرات

ـ كرفس

ـ قرفة

ـ طماطم شيري

ـ ثوم

ـ بصل أورما

ـ جزر

ـ بهارات لحم

ـ زعتر

ـ ملح

ـ فلفل أسود

ـ فلفل ألوان

ـ ورق لورا

ـ فلفل حار

ـ زبدة

ـ زيت

طريقة عمل الموزة الضاني بالبطاطس الأروما

أولًا تتبيلة الموزة الضاني: ضعي قليل من الملح والفلفل الأسود على الموزة وقلبيهم جيدًا حتى يتداخل الملح والفلفل داخل الموزة، ثم في حلة ساخنة على النار ضعي الموزتين وعلهم القليل من الزيت والقرفة وورق الغار، ثم شوحي الموزة على كل الجوانب حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثانيًا: ضعي ملعقة من السمن على الموزة والحبهان مع استمرار التشويح على كل الجوانب ثم ضيفي فصين من الثوم عليهم القليل من الزعتر وأضيفي الماء الساخن عليها واتركيها تغلي مرة واحدة.

ثالثًا: في صينية ساخنة قطعي الكرفس وضعيه في الصينية وعليه الثوم والزبدة ثم ضيفي البطاطس الأروما والطماطم الشيري والبصل والجزر والفلفل، يمكنك وضع أي نوع خضروات تفضلينه.

رابعًا: ضعي شوربة الموزة في الصينية على الخضروات ثم ضيفي الموزة في المنتصف ثم ضيفي فصوص الثوم وبهارات اللحم والأعشاب وورقتين من الغار والقرفة والملح والزبدة، ثم غطيها بورق ألومنيوم وضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة 180 واتركيها حتى تنضج تمامًا.

خامسًا: ارفعي الصينية من على النار واغرفي الخضروات والموزة في طق التقديم، يمكن أن تقدم مع الأرز الأبيض أو الفتة.

طريقة عمل طاجن موزة

ويقدم لكِ مطبخ «هن»، طريقة عمل طاجن موزة وفقًا لوصفة الشيف الشربيني.

المقادير

ـ 4 حبة موزات ضاني

ـ 2 ملعقة كبيرة دقيق

ـ 8 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ـ 3 ملعقة كبيرة زبدة

ـ نصف ملعقة صغيرة

ـ فلفل أحمر

ـ 3 ورقة لورى

ـ ماء

ـ بطاطس

ـ جزر

ـ ربع كوب بازلاء

ـ بصل

ـ 5 فص ثوم

ـ زعفران

ـ ليمون

طريقة عمل طاجن موزة

أولًا: في بولة كبيرة ضعي الموزة عليها الدقيق، ثم في حلة كبيرة ضعي الزيت وعليها البهارات وورق اللورا والموزة وشوحيهم جيدًا لمدة 10 دقائق.

ثانيًا: ضيفي الماء والزعفران حتى تغطي الموزة واتركيها لمدة 45 دقيقة حتى تنضج، وعلى طاسة أخرى ضعي الزبدة وعليها البصل والجزر والبطاطس وقلبيهم جيدًا حتى تنضج، ثم ضيفي الموزة واتركيها حتى تنضج وتتداخل الأطعمة.

ثالثًا: في طاجن كبيرة ضعي كل هذه المكونات الموجودة في الطاسة وضيفي عليهم الثوم والليمون ثم ضعيه في الفرن حتى يأخذ غلوة واحدة وارفعيه وقدميه في طبق التقديم.