في أول ظهور لوالد شيماء جمال: كانت تقدر تدافع عن نفسها بس اتكاتلوا عليها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الدموع تكاد لم تجف على وجهه، مع الشعور بالقهر والحزن الشديد المسيطرين على حالته، لينظر بأعين حائرة لجثمان نجلته ليودعها بأنين مكتوم وحسرة بالغة، ليكون ذلك الظهور الأول لوالدة المذيعة شيماء جمال، في أثناء مشاركته بتشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، اليوم الاثنين.

والد شيماء جمال يعلق على مقتلها

وخلال الظهور الأول له، كشف والد المذيعة شيماء جمال، عن يوم علمه بنبأ مقتل ابنته على يد زوجها، وذلك بعدما عثروا على جثمانها مدفونا تحت الأرض في موقع الجريمة: «عرفت أنها ماتت لما طلعوها من الحفرة، ملامحها كانت متغيرة مدفونة تحت الأرض 7 أو 8 أيام».

والد شيماء جمال: بنتي كان معاها الحزام الأسود

كما كشف والد شيماء جمال للمرة الأولى عن ابنته كانت حاصلة على الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه، لافتا إلى أنها كانت لديها القدرة على الدفاع عن نفسها جيدا، في إشارة منه إلى تكالب المتهمين عليها وقت قتلها، وهو ما سبب عجزها عن مواجهتهم: «كان معاها الحزام الأسود، لو كانوا اتنين كانت قدرت تدافع عن نفسها».

كما طالب الأب المكلوم خلال حديثه بضرورة القصاص العادل من زوج ابنته المتهم، حتى تبرد نار قلبه عليها: «عايز كل اللي اتعمل فيها يتعمل فيه ربنا مش هيسيبه، أحنا عايزين القصاص العادل منه».

خالة شيماء جمال تكشف عن تفاصيل آخر لحظاتها

فيما تحدثت خالة المذيعة الضحية شيماء جمال عن طبيعة علاقتها بابنة شقيقتها التي كانت الأقرب إلى قلبها، كاشفة عن اللحظات الأخيرة التي جمعتها بها في اليوم المشؤوم: «راحت عند باب الشقة 3 مرات ورجعت، زي ما تكون مش عايزة تمشي رجليها تقيلة، زي ما تكون حاسة أن هيحصلها حاجة».