الامارات | «لاتعلم انها حامل»..امرأة تنجب في دورة مياه..إعتقدت أنه مغص معوي

شكرا لقرائتكم خبر عن «لاتعلم انها حامل»..امرأة تنجب في دورة مياه..إعتقدت أنه مغص معوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادة ما يكون الحمل مصحوبًا بمجموعة كاملة من العلامات التقليدية بما في ذلك الغثيان والتورم وبالطبع بطن كبير.

لكن بالنسبة لإحدى النساء البريطانيات، كانت المرة الأولى التي علمت فيها أنها حامل عندما أنجبت طفلاً أثناء وجودها في دورة المياه، ولم يكن لدى جيس ديفيس أي دليل على أنها حامل وذهبت إلى الحمام معتقدة أنها بحاجة فقط إلى قضاء حاجتها. لكن انتهى بها الأمر بإنجابها لطفل.

ويشار إلى حمل من هذا النوع، حين لا تعرف المرأة بأنها حبلى يسمى بالحمل الخفي.

ونشرت ديفيس عن التجربة المروعة على TikTok حيث تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 5.7 مليون مرة، بحسب موقع «إندي ١٠٠».

في المقطع الذي يحمل عنوان «أنا فقط»، صورت نفسها في وضع السيلفي أثناء جلوسها على سرير المستشفى. وكتبت معلقة على الصورة «أفكر في أنني أعيش مقلب كبير». لتوجه الكاميرا إلى طفل في حاضنة.

وفي التعليقات، هنأ الناس ديفيس وشاركوها شعورهم بالمفاجأة من حدوث أمر كهذا وقال أحدهم مازحا «بالتأكيد ليست هذه أكبر مخاوفي».

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