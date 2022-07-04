انهيار أسرة شيماء جمال لحظة وداعها.. وخالتها تكشف تفاصيل يومها الأخير «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن سيطرت على أسرة المذيعة شيماء جمال، أثناء تشييع جثمانها في صباح اليوم، من مسجد السيدة نفسية لمثواها الأخير، إذ كشف كل من والدتها وخالتها عن تفاصيل جديدة في واقعة قتلها على يد زوجها.

والدة شيماء جمال: عرفتها من البصمة الوراثية

وقالت والدة المذيعة شيماء جمال، خلال حديثها في بث مباشر مع «الوطن»، إنها تمكنت من التعرف على جثمان ابنتها على الرغم من محاولة طمس ملامحها على يد زوجها المتهم، إلى جانب تقييده لها بسلاسل من الحديد أثناء دفنه لها: «عرفتها من البصمة الوراثية وكل حاجة، هي بنتي وأنا دخلت شوفتها، ولقيت بنتي متجنزرة من رجليها وإيديها، وباقي الجنزير لفه على بطنها».

وبحالة من البكاء الهيستيري، وجهت الأم المكلومة كلماتها لزوج ابنتها المتهم، قائلة: «بقى أنت خايف من مراتك؟ أهو العالم كله عرف أنك متجوزها».

خالة شيماء جمال تكشف عن اللحظات الأخيرة قبل تركها منزلها

فيما كشفت خالة المذيعة شيماء جمال عن اللحظات الأخيرة في حياتها، أثناء خروجها من المنزل، «راحت عند باب الشقة 3 مرات ورجعت، زي ما تكون مش عايزة تمشي رجليها تقيلة، زي ما تكون حاسة إن هيحصلها حاجة».

تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال

وقبل أيام كانت تلقت النيابة العامة بلاغا باختفاء المذيعة شيماء جمال، وهو النبأ الذي لاقي ضجة واسعة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب التفاعل المستمر في صفحتها الرسمية على «فيسبوك» وعدم الإفصاح عن غيابها، وزاد الجدل بعد العثور على جثتها مدفونة بمزرعة في البدرشين تخص زوجها، بعد خنقها وتشويه معالم وجهها بسكب «مياه نار» عليه.