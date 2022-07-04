حفل زفاف إيبرو شاهين يثير الجدل بسبب بساطته.. «برنيطة وضفاير» (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت الممثلة التركية، إيبرو شاهين، الجدل على مواقع السوشيال ميديا، وذلك عقب انتشار صورا لحفل زفافها للاعب كرة السلة، جيدي عثمان، إذ يتابع الفنانة التركية الملايين من الجماهير حول العالم، وتصدرت مواقع البحث في الساعات الأخيرة بعد إطلالتها المثيرة للجدل في حفل زفافها.

حفل زفاف إيبرو شاهين

الممثلة التركية إيبرو شاهين، المعروفة في الوطن العربي بدور «ريان» في المسلسل التركي الشهير «زهرة الثالوث»، احتفلت بحفل زفافها على لاعب كرة السلة، جيدي عثمان، بعد علاقة حب دامت لعامين، في حفل زفاف بسيط أقيم في مدينة مقدونيا مسقط رأس اللاعب، إذ اقتصر على الأصدقاء والأقارب فقط من الطرفين.

إيبرو شاهين، التي يتابعها على حسابها الرسمي على «إنستجرام» أكثر من 4 مليون متابع، نشرت صور من حفل زفافها وعلقت بإيموجي طائر أبيض، معبرة عن فرحتها بزواجها لحبيبها.

إطلالة إيبرو شاهين في حفل زفافها

ووفقًا لما ذكره موقع «Son Dakika» التركي، فإن إطلالة الفنانة إيبرو شاهين التي لاقت إعجابا واسعا لبساطتها، إذ انقسمت أراء الجماهير بين المؤيدين والمنتقدين لهذه الإطلالة، وارتدت الفنانة الشابة فستان أبيض قصير مكشوف من الظهر والكتفين والقدمين، منتصف الفستان مُزيين ببعض القصات وذيل من الدانتيل، قصة جانب واحد في شكل دائري في الأسفل.

بينما وضعت مكياجًا ناعمًا للغاية بألوان ترابية ناعمة وشفافة وتبدو هادئة جدًا، مع تسريحة شعر غريبة وجديدة لم تتبعها العروس من قبل، لأنها ضفرت شعرها من الجانبين وارتدت قبعة بيضاء، وربطت شعرها من أسفل الضفيرتين ولم تضع أي دبابيس للشعر حتى يترك للهواء.

آراء الجماهير في إطلالة إيبرو شاهين

وأشاد معظم الجمهور بالمظهر البسيط الذي لم تغير فيه إيبرو شاهين ملامحها بشكل كبير فلم تعتمد على المكياج المفرط أو ارتداء أغلى فساتين لحفل الزفاف أو ارتداء المجهورات الغالية من الماس والذهب، بل كانت إطلالتها بسيطة ومرحة.

وعلى الجانب الآخر، انتقد البعض إطلالة إيبرو شاهين واعتبروها غير مناسبة تمامًا لمثل هذا اليوم والاحتفال، إذ أن البساطة لا تعني قلة التزين مع اختيار مظهر بسيط، ولكن أكثر أناقة من ذلك، إذ يجدون أن إطلالة الفنانة في مسلسلها المشهور «زهرة الثالوث» كانت أفضل بكثير من مظهرها بحفل الزفاف، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «Son Dakika» التركي.