في ذكرى ميلاد الساحر.. سر العلاقة القوية بين محمود عبدالعزيز وابنه كريم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

علاقة صداقة كبيرة جمعت بين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وابنه كريم، تحدث عنها الثنائي خلال استضافتهما في العديد من البرامج التلفزيونية واللقاءات الصحفية، إذ جمعتهما العديد من الأعمال الفنية، لعل أشهرها مسلسل «محمود المصري»، الذي تألق فيها الأب والابن، كما يربط الجمهور بينهما في الحركات وطريقة الكلام، إذ تجد كريم يقوم بتقليد حركات والده الراحل في العديد من الأعمال التي يظهر بها.

ويتزامن اليوم 4 يوليو، مع ذكرى ميلاد الساحر محمود عبدالعزيز، لذا يُقدم «هُن» لقطات من علاقته بابنه كريم وحديثه عنه خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

حكايات من علاقة محمود عبدالعزيز وابنه كريم

تحدث الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عن علاقته بوالده الفنان الراحل، خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، وعن الذكريات التي لا تُنسى ولا زالت محفورة في ذاكرته، تجمعه بوالده، وأهم النصائح الذي تلقاها منه: «هو كان معظم الحاجات اللي كان بيتكلم فيها معايا أو مع محمد، ساعتها كان ليا تفكيري ومنطقي في الحياة، هشوف الدنيا بشكل مختلف، وهجرب زي ما أنت جربت، أنا في حتة ومود تاني خالص، لما جينا في مرحلة ني كبرت وبخرج مع صحابي وبرجع متأخر، أوقات بيتصل بيا على الموبايل ومبكونش شوفته، بيفضل يزعق وبندخل في نقطة لما تخلف هتفهم الإحساس ده إيه، لما خلفت بدأت أفهم وعيشت التجربة، وحسيت بده، قالي في التمثيل بلاش هتعاني وهيحصل مشاكل كتيرة».

ربما خشي الفنان محمود عبدالعزيز، على ابنه كريم، من تحمل المسؤولية في سن مبكر، حينما قرر اتخاذ خطوة الزواج في بداية الشباب، وفقا لحديث نجله: «قالي الجواز بالعقل مش حب فقط، فيه مسؤولية وحياة، فجأة بعد الجواز حسيت الدنيا اتغيرت وبقيت شخص مسؤول، قالي أنت لسه صغير ولسه دماغك منضجتش، تجربة إني أخلف وأنا صغير، مختلفة بقيت بيتوتي جدا وبحب التأمل في حياتي الأسرية، عكس اللي كنت عليه».

الابن ورث شقاوة الأب

وفيما يخص وراثة الابن بعضا من ملامح الأب محمود عبدالعزيز، قال: «ورثت شقاوة بابا، بالنسبة لينا كانت الدنيا مختلفة خالص في البيت، في مرة وإحنا في البيت لقيته بيمثل مشهد من فيلم من أفلامه ولقيناه متقمصه الساعة 2 الفجر، كان بيجيب ماسكات ويخضنا في البيت، وأنا مع البنات بتلاقيني معاهم على التيك توك، وبستمتع معاهم بطفولتهم».